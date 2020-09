Es rechnet sich: Der steinige Weg zum Sozialticket in Salzgitter

Salzgitter

Das Sozialticket rechnet sich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig und der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Salzgitter. Danach nutzen sieben Prozent der etwa 12.500 Berechtigten das Angebot, die Stadt kostet das Sozialticket etwa 30.000 Euro im Jahr, deutlich weniger ursprünglich befürchtet. Die Verwaltung hatte den finanziellen Aufwand auf 650.000 bis 850.000 Euro geschätzt. Nun schlägt sie dem Rat vor, den Modellversuch von zwei auf fünf Jahre zu verlängern mit dem Ziel, das Sozialticket dauerhaft zu etablieren.

„Eine Erfolgsstory gegen alle Widerstände“ betiteln die Fraktionen SPD, MBS, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke eine gemeinsame Pressemitteilung über das Sozialticket. Dessen Erfolg dürfte in ihren Reihen große Zufriedenheit auslösen, aber auch Ärger darüber, wie lange die Einführung gedauert hatte. Mehr als sieben Jahre waren es vom ersten Antrag bis zum Start des Modellprojektes. Von einem „langen und steinigen Weg“ ist die Rede. „Kaum ein so wichtiges Projekt hatte in den letzten zehn Jahren in Rat und Verwaltung so viel Widerstand erfahren wie das Sozialticket.“

Die Grünen und die Linke hatten schon 2011 eine Konzepterstellung für ein Sozialticket gefordert, die der Rat auch bei einer Enthaltung beschloss. Es dauerte zwei Jahre, ehe die Verwaltung eine Vorlage auf den Tisch brachte, in der sie sich aber dagegen aussprach. Im Dezember 2014 starteten SPD und Grünen einen neuen Versuch, der in einem „Anfrage- und Antworten-Marathon“ mündete, heißt es in der Erklärung der Fraktionen. Am Ende stellte sich die Verwaltung im Juni 2016 erneut quer.

Der dritte Anlauf folgte im März 2017 und brauchte ebenfalls eineinhalb Jahre, ehe SPD, MBS, Grüne und Linke den Modellversuch im Rat mit 25 zu 18 Stimmen durchsetzten – gegen die Verwaltungsmeinung und die Warnung vor einem finanziellen Wagnis. Nach zwei Jahren Probelauf zeigt sich, dass die Befürworter auf dem richtigen Weg waren.

Zwar verlor die KVG durch den Umstieg vieler bedürftige Fahrgäste auf das Sozialticket etwa 210.000 Euro Umsatz im Jahr, doch die Einnahmen durch zusätzliche Nutzer aus dem Segment stiegen um 180.000 Euro. „Im wirtschaftlichen Sinne stellt sich die Einführung des Sozialtickets grundsätzlich neutral dar“, heißt es. Es ist davon auszugehen, dass die Fraktionen zustimmen und es weiterhin ein Sozialticket in Salzgitter gibt.

Von Roland Weiterer