Es ist wieder Bewegung in Salzgitters Schwimmbädern

Salzgitter

In den Becken des Solewellenbades und des Stadtbades bewegt sich langsam wieder was. In beiden Einrichtungen laufen bereits wieder Schwimmkurse, Schulen und Vereine gingen ebenfalls schon an den Start. Seit Tagen arbeitet das Team der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) als Betreiberin mit Hochdruck an den Vorbereitungen für den allgemeinen Badebetrieb.

Das Solewellenbad öffnet am heutigen Dienstag wieder. Im Stadtbad ist noch etwas Geduld erforderlich, denn das derzeit gut ausgelastete Schwimmkursangebot muss erst beendet werden. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir endlich wieder loslegen können und warten sehnlichst auf die ersten Gäste“, betont David Tarczewski, Bereichsleiter des Stadtbades. „Gern würden wir die Türen unseres Sport- und Familienbades noch schneller öffnen, aber die Schwimmkurse haben bei uns höchste Priorität.“

Der BSF ist es nach eigenen Worten „eine Herzensangelegenheit“, Kindern so schnell wie möglich ein ausreichendes Schwimmkursangebot bereitzustellen. Ganz besonders auch vor dem Hintergrund, dass die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) seit mehreren Jahren die sinkende Schwimmfähigkeit anprangert. „Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut angenommen wird“, so David Tarczewski. Die Kurse laufen noch bis Ende Juni, am Samstag, 26. Juni, öffnen sich die Türen im Stadtbad für die Öffentlichkeit.

Der Betrieb erfolgt in beiden Bädern – wie bereits 2020 – unter Einhaltung des aktuellen Hygienekonzeptes, das auf den Internetseiten veröffentlicht ist. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Der Zutritt für Kinder unter 14 Jahren ist nur in Begleitung einer erwachsenen Person zulässig. Gesundheitskurse werden erst nach den Sommerferien wieder angeboten.

Seit 10. Juni ist auch die Trainingsfläche im Fitness-Treff des Thermalsolbades wieder geöffnet und ab dem 14. Juni werden für die Mitglieder wieder Kurse im Freien angeboten. Die Physiotherapiepraxis im Thermalsolbad Salzgitter-Bad läuft ebenfalls. Terminvereinbarungen sind unter Telefon (05341) 309820 möglich. Das Sauna-Land und das Bistro im Thermalsolbad bleiben weiterhin geschlossen.

Von Roland Weiterer