Es geht um fast zwei Milliarden bei Alstom in Salzgitter

Salzgitter

Dem Alstom-Werk in Salzgitter droht der Verlust eines Großauftrags aus Skandinavien. Davor warnt die SPD-Bundestagsabgeordnete Dunja Kreiser, die in einer Pressemitteilung ihre Unterstützung für den Standort ankündigt. „Diesen geplanten Vertrags- und Vertrauensbruch darf es nicht geben. Sollte es notwendig sein, stehe ich an der Seite der Beschäftigten vorm Werkstor.“

Mit dem Zuschlag der Produktion von 200 Regionalzügen mit einem Auftragsvolumen von 1,8 Milliarden Euro war die Auslastung der Produktion bei Alstom in Salzgitter laut Dunja Kreiser faktisch gesichert. „Dem Angebot an das Norwegische Bahnunternehmen Norske Tor lagen die Personalkosten des Standorts Salzgitter zu Grunde.“ Dies bedeute laut Standortssicherungsvereinbarung, dass die Produktion auch in dem Werk stattfinden müsse. „Nun plant das Unternehmen gegen geltende Vertragsvereinbarung, die Fertigung an einen Standort im benachbarten Polen zu verlegen.“

Noch im November hatte sich die Politikerin mit dem Alstom-Betriebsrat in Salzgitter ausgetauscht. Die Belegschaft sei in den vergangen Jahren sehr auf das Unternehmen zugekommen, erst 2020 der neue Standortsicherungsvertrag in Kraft getreten. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in Salzgitter leisten hervorragende Arbeit. Der Auftrag aus Norwegen geht aus meiner Sicht ganz klar auf deren Arbeit zurück“, schreibt Dunja Kreiser. Die Fertigung nicht in Salzgitter vorzunehmen, ist nach ihren Worten ein „klarer Vertragsbruch und eine große Ungerechtigkeit gegenüber den Beschäftigten vor Ort“. Selbst als „halbwegs seriöser Arbeitgeber, so Dunja Kreiser, „sollte man sich an geschlossene Verträge halten“.

Mit den SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Klein und Marcus Bosse hat sich die Bundespolitikerin bereits zur Situation beraten. Die beiden Sozialdemokraten haben demnach „über die SPD-Fraktion eine Unterrichtung durch die Landesregierung beantragt und Kontakt zu Ministerpräsident Stephan Weil aufgenommen.“ In dieser Woche soll sich herauskristallisieren, ob das Unternehmen weiter bei seiner Planung bleibt, den Großauftrag von Salzgitter abzuziehen. Dunja Kreiser unterstreicht ihre Unterstützung für den Standort und fordert das Unternehmen Alstom zu Gesprächen mit dem Betriebsrat und der IG Metall auf.

Von Roland Weiterer