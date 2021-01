Einwohner in Salzgitter müssen ihre Weihnachtsbäume zerlegen

Salzgitter

Die Corona-Krise funkt auch bei der Abfuhr der alten Weihnachtsbäume dazwischen. Die Jugendfeuerwehr, die sonst gegen eine kleine Spende unterwegs war, kann diesen Job in diesem Winter nicht erledigen. Doch die Einwohner müssen sich nicht sorgen, die ausrangierten Tannen und Fichten werden dafür durch den Städtischen Regiebetrieb (SRB) eingesammelt, allerdings erfolgt die Abfuhr nicht ganz so komfortabel wie sonst.

Der SRB bittet darum, die abgeschmückten Bäume in Teilstücken bis 1,50 Meter erst am jeweiligen Abfuhrtag bis 7 Uhr an die Straße zu stellen. Die Einwohner müssen dabei darauf achten, dass der Straßenverkehr nicht behindert wird. „Sonstiger Baum- beziehungsweise Grünschnitt wird im Rahmen der Weihnachtsbaumabfuhr nicht mit entsorgt“, heißt es in einer Pressemitteilung. In den Stadtteilen Salzgitter-Bad, Gebhardshagen, Lebenstedt und Thiede erfolgt die Abfuhr in der Woche von Montag, 11. bis Freitag, 15. Januar am jeweiligen Abfuhrtag der Biotonne.

In der Woche von Montag, 18. Januar bis Freitag, 22. Januar werden die übrigen Stadtteile wie folgt abgefahren: am Montag, 18. Januar, geht es los in Calbecht, Engelnstedt, Engerode und Lobmachtersen. Am , Dienstag, 19. Januar, folgen Beinum, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Ohlendorf und Ringelheim und am Mittwoch, 20. Januar, Flachstöckheim und Reppner. Am Donnerstag, 21. Januar, sind Beddingen, Bleckenstedt, Bruchmachtersen, Drütte, Immendorf, Lichtenberg, Sauingen und Üfingen an der Reihe und am Freitag, 22. Januar, Barum, Hallendorf, Heerte, Lesse, Osterlinde, Salder und Watenstedt.

Die Termine für die Abholung der Weihnachtsbäume sind im gedruckten Abfallkalender 2021 nicht korrekt angezeigt. Es gelten die hier angegebenen Tage. Fragen zur Abfuhr und Entsorgung beantwortet die Abfallberatung des SRB unter Tel. (05341) 839-3741.

Von Roland Weiterer