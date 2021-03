Einstimmung in Salzgitter auf die neue Tarifrunde

Salzgitter

Zu Beginn der Tarifrunde für die 70.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie hat die IG Metall ihre Forderung nach einem Volumen von vier Prozent, das zur Stärkung der Entgelte und Ausbildungsvergütungen sowie zur Finanzierung von Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung eingesetzt werden kann, begründet.

Auch in Salzgitter waren die Gewerkschafter früh am Start, empfingen die Arbeitnehmer zur Frühschicht an den Werkstoren der Salzgitter AG, bei der SMAG, bei Funktel und Alstom, um sie auf die Tarifrunde einzustimmen. Erster Bevollmächtigter Matthias Wilhelm meinte zum Start der Aktionen: „Wir treten an, um die Zukunft zu gestalten und das Einkommen zu stärken.“

Die Beschäftigten hätten in der Corona-Krise durch die Kurzarbeit weniger Verdienst hinnehmen müssen, so Matthias Wilhelm, in der Metall- und Elektroindustrie seien seit 2018 die „tabellenwirksamen Entgelte“ nicht weiter gewachsen. Deshalb ist es für ihn an der Zeit für eine vernünftige Perspektive und ein höheres Einkommen. Die Verhandlungen in Metall- und Elektroindustrie seien schon etwas fortgeschritten, für die Stahlindustrie sei es der Auftakt.

Ob es zum Arbeitskampf kommt, „werden die nächsten Tagen und Wochen“ zeigen, so Matthias Wilhelm. Er hofft, dass „die Stahl-Arbeitgeber sich anders positionieren als die Metall-Arbeitgeber“. Die deutliche Steigerung der Stahlpreise werden höhere Umsätze einspielen. Die Unternehmen seien von Sozialversicherungsbeiträgen befreit worden. Nun seien die Beschäftigten dran, die in der Krise die Werke aufrecht erhalten hätten.

Ähnlich argumentiert Knut Giesler, Bezirksleiter IG Metall Nordrhein-Westfalen und Verhandlungsführer: „Alle Stahlhersteller haben ein schwieriges Jahr 2020 durchlebt. Seit einigen Monaten geht es deutlich aufwärts. Die Nachfrage nach Stahl ist Ende 2020 deutlich gestiegen. Die Stahlpreise schießen durch die Decke, so dass das Jahr 2021 ein gutes Stahljahr wird.“

Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass selbst Vertreter der Arbeitgeberseite in der letzten Woche gegenüber Journalisten davon gesprochen haben, dass die Stimmung deutlich besser geworden sei und das Jahr 2021 aller Voraussicht nach ein ganz gutes Stahljahr werden könne. Nach Angaben des Gewerkschafters gebe es aber auch Unternehmen, die nach wie vor in einer schwierigen Situation seien. Umso wichtiger seien deshalb Instrumente zur Sicherung der Arbeitsplätze.

Die IG Metall fordert deshalb auch die Verlängerung des Tarifvertrags Beschäftigungssicherung und des Tarifvertrags zur Altersteilzeit. Knut Giesler: „Auch die vier Prozent Volumen können dort, wo es nicht gut läuft, zur Beschäftigungssicherung verwendet werden.“

Von Roland Weiterer