Eine runde Sache für Salzgitters Ehren-Obermeisterin Monika Piskors

Salzgitter

Das 40-jährige Bestehen ihres Friseurgeschäftes hatte sich Monika Piskors anders vorgestellt. Sie wollte groß mit Kunden und Weggefährten auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad feiern, nun sitzt sie für ein Geburtstagsfoto mit ihrem Team in kleiner Runde vor dem Salon. Alle tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, wie er derzeit vorgeschrieben ist. Die Freude über den runden Gründungstag ist deshalb getrübt, auch wenn die Ehren-Obermeisterin und ihre Angestellten wieder zu Kamm und Schere greifen durften – die Behörden hatten im Zuge der Corona-Krise immerhin das Arbeitsverbot für die Friseurbetriebe aufgehoben.

Monika Piskors kennt die Entwicklung so gut wie kaum ein anderer. 20 Jahre stand sie an der Spitze der Friseur-Innung in Salzgitter. „Das hat sehr viel Spaß gemacht und viel gebracht für unsere Betriebe.“ Gerne erinnert sie sich zurück an die Modenschauen mit verschiedenen Partnern, das Interesse war groß. Die 460 Stühle im Ratskeller waren alle besetzt. „Das war ein echtes Highlight, manche Kunden und Kollegen sprechen mich heute noch darauf an.“

An der Liebe zu ihrem Beruf hat sich in den vier Jahrzehnten nichts geändert. Monika Piskors steht noch immer gerne am Friseurstuhl, berät und bedient ihre Kundinnen und Kunden. Sorgen bereitet ihr die Personalknappheit in der Branche. „Das hat sich in der Zeit ganz stark verändert.“ Wie wichtig die Mannschaft ist, weiß sie nur zu gut. „Auf meine Mitarbeiterinnen bin ich besonders stolz.“ Bis zu zehn Angestellte waren es in besten Zeiten. „Jetzt sind wir zu viert.“ Es falle immer schwerer, gute Leute zu finden, was auch an den Betrieben selbst liegt. Sie bilden zu wenig aus. Die Kosten für die Lehrlinge seien zu hoch, so Monika Piskors. „Das können viele kaum bewältigen.“

Als weiteren Grund für den Personalmangel nennt Monika Piskors auch das Image, das sie gerne verbessern würde. „Unser Beruf wird zu schlecht vermarktet“, findet sie. Der Verdienst sei gestiegen, wer Friseur lernt, habe später alle Chancen, ob als Meister im eigenen Laden, in der Industrie oder als Lehrer in der Berufsschule. „Das ist für mich noch immer der schönste Beruf der Welt.“ Deshalb ist nach 40 Jahren nicht Schluss. Monika Piskors: „Ich will weiter arbeiten, so lange wie ich kann.“

Von Roland Weiterer