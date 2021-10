Eine neue Enduro für die Motorradstaffel in Salzgitter

Salzgitter

Die Begeisterung ist vor der Johanniter-Dienststelle zu spüren. Das neue Gefährt ist der Stolz der Truppe rund um Staffelleiter Rüdiger Schierding: „Ein Wunsch ist wahrgeworden“, betonen die Stauhelferinnen und Stauhelfer des Ortsverbands Salzgitter einhellig.

Mit Fördermitteln der Konrad Endlager Stiftungsgesellschaft mbH (Konrad-Fonds) konnte die neue Geländemaschine bereits in Dienst genommen werden. Dirk Gähle, Vorstand der Johanniter im Regionalverband Harz-Heide, bedankte sich „für die großzügige Unterstützung, mit der die Anschaffung ermöglicht wurde“. 80 Prozent waren Konrad-Mittel. „Dies ist auch eine große Anerkennung der geleisteten Arbeit“, unterstreicht Johanniter-Dienststellenleiterin Samantha Brinkwirth. Sie betonte den überaus großen Einsatz der Ehrenamtlichen der einzigen Motorradstaffel im Regionalverband, die mehr macht als Stauhilfe auf den Autobahnen. So half sie beim Einsatz in den Flutgebieten bei Ahrweiler genauso wie beim Berlin-Marathon.

Wirtschaftsdezernent Jan Erik Bohling bedankte sich auch im Namen der Stadt Salzgitter für die besondere Hilfe und wünscht den Ehrenamtlichen, dass sie selbst immer unverletzt zurückkehren mögen. Dass der Dienst nicht ungefährlich sei, berichtet Rüdiger Schierding. Doch sei es ein spannender Job, der nie langweilig werde und den ehrenamtlichen Stauhelfern viel Freude bereite. Die BMW Enduro, die auch offroad eingesetzt werden kann, ist mit 850 ccm und 98 PS gut ausgestattet. „Sie ist schnell, aber bei uns kommt es eher auf eine umsichtige Fahrweise an“, sagt Rüdiger Schierding. Sie wurde sofort in Dienst genommen und hat bereits die ersten 5.000 Kilometer auf dem Tacho.

Außer der Ersten Hilfe am Unfallort sorgen die Stauhelferinnen und -helfer für das Freimachen einer Rettungsgasse oder bremsen den rasenden Verkehr ab, nicht nur um zerfetzte Reifen aufzusammeln, sondern auch um liegengebliebene Autos abzusichern. Daneben versorgen sie erschöpfte und hilfebedürftige Fahrer. Sie unterstützen bei der Personensuche wie am Salzgitter See.

Die Johanniter-Motorradstaffeln sind von März bis Ende Oktober auf Deutschlands Straßen unterwegs. Alle Stauhelferinnen und Stauhelfer sind ausgebildet in Erster Hilfe, die meisten von ihnen bringen viele Jahre Erfahrung auf Krafträdern mit und können auf zahlreiche Einsätze zurückblicken.

Von Roland Weiterer