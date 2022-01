Eine nachträgliche Bescherung im Riesentrapp in Salzgitter

Salzgitter

Ist denn schon wieder Weihnachten? Diese Frage dürfen sich manche Kinder gestellt haben, als sie am Dreikönigstag den Tisch des Flöther Frauenforums sahen. Vor dem Büro im Riesentrapp in Lebenstedt hatten Vorsitzende Eva Fuhrmann und ihr Team die bunten Kartons aufgestapelt und luden die Mädchen und Jungen zu einer nachträglichen Bescherung ein.

Das Flöther Frauenforum gibt es seit 21 Jahren. Die derzeit gut 20 ehrenamtlich Aktiven fühlen sich für Familien, Senioren und Kinder zuständig und helfen sozial benachteiligten Personen. Eva Fuhrmann: „Wir sind multikulturell und in vielen Sprachen unterwegs.“

Die Geschenke stammen aus der Aktion „Päckchen für Braunschweig“ und waren auch für das „FF im Treff“ – so die Abkürzung – eine Überraschung. Kurz vor Weihnachten kam über die Ostertalschule eine Anfrage, ob das Flöther Frauenforum möglicherweise Bedarf an Weihnachtspräsenten habe. „Wir sind sofort los und haben eine Liste geschrieben für unsere Kinder“, erzählt Eva Fuhrmann.

Denn Kontakte hat der Verein viele. Er startete vor einem Jahr die Nachhilfearbeit für Schüler und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten, seit September 2020 gibt es das Büro im Riesentrapp. Eva Fuhrmann und das Team hatten bei der Verteilung nicht nur die eigenen Schulkinder im Sinn, sondern fragten auch im Frauenhaus und bei der Tafel nach, ob noch jemand ein Weihnachtsgeschenk benötigt. „Wir haben die Päckchen dann abgeholt und verteilt.“

Insgesamt waren es 100 Pakete für Kinder in Salzgitter. Ein Rest wartete nun auf dem Klapptisch auf die jungen Abnehmer, die eingeladen waren. Bücher, Buntstifte, Malhefte, Spiele und Süßigkeiten steckten unter dem fröhlichen Papier, sortiert nach Altersgruppen sowie nach Mädchen und Jungen. . „Alles sehr ausgewogen“, findet Eva Fuhrmann. So konnte das Frauenforum am Tag der Heiligen drei Könige zwei Dutzend Kindern eine Riesenfreude machen.

Von Roland Weiterer