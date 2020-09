Eine mannigfaltige Schaffenskraft beim Salon Salder in Salzgitter

Salzgitter

Auf drei Jahrzehnte kann die Kunstausstellung „Salon Salder“ zurückblicken. Sie wird am Samstag, 12. September, eröffnet und ist bis Sonntag, 1. November, im Städtischen Museum Schloss Salder zu sehen. Besucher müssen eine Maske tragen. Die Ausstellungseröffnung sieht ein wenig anders aus als sonst. Die Vernissage findet am Freitag, 11. September, um 19 Uhr online statt auf der Internetseite www.kunst-schloss-salder.de/salon-salder/2020.

Gezeigt wird wie gewohnt neue Kunst aus Niedersächsischen Ateliers. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Künstlern, die bereits in der Vergangenheit in Salder ihre Werke präsentiert haben. Die Besucher erwarten künstlerische Positionen aus drei Jahrzehnten. In dieser Zeit ist der Salon zu einem festen Bestandteil künstlerischen Diskurses in Niedersachsen und ihrer Kunstschaffenden geworden.

Trotz festem Format ist es dabei gelungen, „sich immer wieder neu zu erfinden und auszurichten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Was mit der Präsentation künstlerischer Positionen aus niedersächsischen Ateliers begann, wurde über die Jahre erweitert und ausgebaut. So soll der Salon Salder heute nicht nur die mannigfaltige Schaffenskraft der regionalen Künstler präsentieren, sondern ebenso das Werk von Kunstschaffenden, deren Werdegang in Niedersachsen ihren Ausgangspunkt genommen hat.

Der immanente Ansatz verschiedenste Positionen unter einem besonderen Aspekt in ein kommunikatives Spannungsfeld zu setzen, findet im Jubeljahr einen Höhepunkt. Die Besucher erwartet ein imposanter Reigen aus über 100 Werken der Künstler, die seit dieser Zeit im Salon Salder präsentiert wurden.

Von Roland Weiterer