Eine aktive Pause für Salzgitters Wirtschaftsvereinigung

Salzgitter

Auf eine aktive Auszeit am Computer können sich die Mitglieder der Wirtschaftsvereinigung Salzgitter (WVS) freuen. Die Agentur Energize Personal Training bietet ihnen am Donnerstag, 11. Februar, von 19 bis 20 Uhr eine „energiespendende Bewegungspause“ an. Die Leitung hat Gesundheits-Coach und Personal-Trainer Alexander Gundlach.

In Zeiten von Home-Office und eingeschränkten Kontakten wird über die Internet-Plattform Zoom den Teilnehmern ein virtuelles Gemeinschaftserlebnis angekündigt, bei dem sie sich zusammen bewegen und lachen können. „Lassen Sie sich begeistern von einer abwechslungsreichen Stunde, die Ihnen durch sowohl körperliche als auch mentale Übungen dazu verhelfen wird, gerade in diesen Zeiten zu neuer Stärke, innerer Zuversicht und Gelassenheit zu gelangen“, kündigt die WVS eine „energetische Stunde“ an.

Das Training soll dabei helfen, im Unternehmen für Mitarbeiter, Kunden, Klienten, Mandanten oder Patienten präsent zu bleiben, innerlich ausgeglichen und souverän zu sein. Es geht um „Hilfe zur Selbsthilfe für einen besseren körperlichen, geistigen sowie emotionalen Zustand“, in dem sich die Teilnehmer „wohlfühlen und nachweislich bessere Entscheidungen treffen“.

Für die 60-minütige aktiven Auszeit sind ausschließlich zwei gefüllte Wasserflaschen und ein Stuhl nötig, heißt es in der Ankündigung. Gäste sind willkommen. Mehr Informationen unter Telefon (0170) 7286956 oder per Email an die Adresse kontakt@wvs-salzgitter.de.

Von Roland Weiterer