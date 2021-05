Sie sind die Leistungsträger in vielen Vereinen: die ehrenamtlichen Helfer und Funktionäre. Die Stadt Salzgitter hat drei von ihnen in einer kleinen Sportmeister-Runde ausgezeichnet: Anja Wolfgram-Funke erhielt den Ehrenbrief, Yvonne Kratzert und Dennis Lendeckel gab es die Plakette in Gold.