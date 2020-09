Ein buntes Programm in Salzgitters Kunst- und Kreativschule

Salzgitter

Im Oktober startet die Kunst- und Kreativschule (KuK) des Fachdienstes Kultur der Stadt in das zweite Halbjahr. Die Kurse werden wieder in der Alten Feuerwache im Alten Dorf in Lebenstedt stattfinden. Möglich macht dies ein umfangreiches Hygienekonzept der Schule.

Gleich am Donnerstag, 1. Oktober, um 15 Uhr, startet der erste Kurs mit dem Erstellen „Venezianischer Masken“ für Kinder ab sechs Jahre. „Fast hätte man vergessen, was für kreative Formen von Masken es neben den derzeit so wichtigen Schutzmasken noch so gibt“, so KuK-Leiterin Gabriele Sagroske. Mit Farbe, Perlen und anderen Materialien werden Masken kreativ gestaltet. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Kinder ab acht Jahren können sich am Montag, 12. Oktober, um 17 Uhr in der Gestaltung von Spachtelbildern versuchen. Acryl wird auf Leinwände aufgebracht, danach schaben und kratzen die jungen Teilnehmenden abstrakte Muster, Formen und Motive. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Wer sich m Schnitzen von Speckstein versuchen will, der ist in dem Wochenend-Kurs „Speckstein-Amulett“ am 31. Oktober und 1. November jeweils ab 14 Uhr für Kinder ab acht Jahren richtig. Das Material ist aufgrund seiner geringen Härte ein leicht zu bearbeitender Werkstein. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Kein geringerer als Picasso ist das Vorbild für die Teilnehmenden des Kurses „Herbst“, für Kinder ab 8 Jahre, der am Dienstag, 10. November, um 15.30 Uhr stattfindet. Wie er sollen sie die Scheu vor Farben verlieren, sich von seiner kraftvollen und ausdruckstarken Arbeitsweise inspirieren lassen, um das ungefilterte Farbenspiel im Herbst auf ihre Bilder zu bannen. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro.

Bei „Segelflieger aus Balsaholz“ können Kinder ab acht Jahren ihr handwerkliches Geschick ausprobieren. Er beginnt am Samstag, 21. November, um 14 Uhr statt. Einzelteile aus Balsaholz werden zusammengesteckt, verklebt und dekoriert, so entstehen individuelle Segelflieger. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Wer den Kurs „Weihnachtskarten aus Moosgummi“ für Kinder ab fünf Jahren am Donnerstag, 10. Dezember, um 15 Uhr besucht, dürfte danach keine Schwierigkeiten haben, ganz individuelle festliche Grüße verschicken zu können. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Zum Abschluss des Halbjahres richtet sich der Malkurs „Winterlandschaft“ am Dienstag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr an Kinder ab acht Jahren. Die Teilnehmenden arbeiten mit Acrylfarben. Die Teilnahme kostet 7,50 Euro. Auf der Internetseite www.salzgitter.de/kultur/kuk.php findet sich das gesamte Programm. Informationen gibt eser Per Email an kuk@stadt.salzgitter.de oder unter Telefon (05341) 839-3488.

Von Roland Weiterer