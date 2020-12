Ein Wunschbaum leuchtet am Fredenberg in Salzgitter

Salzgitter

„Wir sind in einer Jahreszeit angekommen, die uns nicht nur wegen Covid19 wehmütig und nachdenklich einstimmt. Die vergangenen Monate waren für uns alle nicht leicht. Einiges steht uns noch bevor. Trotz aller Beschwerlichkeit wollen wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen.“ So begrüßte Birgit Hynek, AWiSTA-Leiterin im Stadtteilzentrum Fredenberg die Gäste, die zur Dekoration und Einweihung eines Wunschbaums gekommen waren.

Jeder der Besucher beteiligte sich am Baumschmücken. Vorangegangen waren Wochen der Arbeit im AWiSTA, einem Integrations- und Begegnungstreff der AWO Salzgitter/ Wolfenbüttel in der TAG-Siedlung. Dort wurden die Wünsche der Mieter des Wohnviertels, der Schüler des Gymnasiums und der Realschule, der Senioreneinrichtung AWiRA und der AWO-Beratungsstelle Ü24 in Lebenstedt-Nord gesammelt.

„Über 320 Wünsche sind bei uns eingegangen“, berichtet Zeliha Cardak, Mitorganisatorin der Aktion. Gekommen waren Besucher aus dem AWiSTA, die TAG-Kundenbetreuerin Thabea Dlugajczyk und Büsra Özer von der Geschäftsstelle Fredenberg sowie deren Chefin Yvonne Beier und auch die TAG-Hausmeister Olaf Rangosch und Ronald Reschke. Auf die beiden kam gleich zu Beginn der Aktion ein körperlicher Fitnesstest in Form einer Kletterpartie zu.

Der ausgewählte Baum auf dem Kurt-Schumacher-Ring vor Haus Nummer 11 musste mittels einer Leiter und viel Geschick sowohl mit einer Lichterkette als auch mit Kränzen und Schleifen geschmückt werden, auf denen Wünsche unterschiedlichster Art zu lesen waren. Ganz Persönliches wie „Kinder bekommen“ oder „Mutter in Jordanien besuchen können“ war dort zu finden wie auch Allgemeines wie „das Corona endet“, „Frieden“ oder „Glück“.

„Jeder von uns hat Wünsche, kleine und große, individuelle und globale, materielle oder ideelle, greifbare oder solche, die einem aus der heutigen Sicht vielleicht ungreifbar erscheinen. Trotzdem darf man träumen“, so faste Yvonne Beyer, TAG-Managerin am Standort Salzgitter die Aktion zusammen. Birgit Hynaek fasst die erklärte Absicht zusammen: „AWiSTA und der TAG Wohnen Salzgitter wollten die diesjährige Vorweihnachtszeit mit einem bunten Strauß von Wünschen erleuchten lassen und ein Zeichen setzen für ein Miteinander trotz Abstand.“

Die eingegangen Wünsche waren in den sechs Wochen davor gesammelt worden, von ehrenamtliche Helfern liebevoll auf Stoffstreifen und Bändern verewigt worden. „Nun wurde es an der Zeit, diese Wünsche auch an die Bäume im Stadtteil Fredenberg und in Lebenstedt anzubringen. Die nun angebrachte LED-Lichterkette bildet für mich den Abschluss als eine Art sinnbildliche Erleuchtung“, so Dia Gülcan vom AWiSTA abschließend.

Von Roland Weiterer