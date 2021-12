Ein Totalschaden für Salzgitters Weihnachtsbaum 

Salzgitter

Die heftigen Böen in dieser Woche haben ein prominentes Opfer gefordert. Der Wind brachte den Weihnachtsbaum vor dem Rathaus trotz dessen Sicherung im Boden zu Fall und verursachte einen „Totalschaden“, heißt es dazu von Seiten der Verwaltung.

Die Beleuchtung wurde durch den Sturz ebenfalls teilweise beschädigt, allerdings lassen sich die Lichterketten reparieren. Die Kosten für Aufbau und Entsorgung liegen bei 4.200 Euro. Ob es einen Ersatz geben wird, stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest. Der zuständige Eigenbetrieb Gebäudemanagement, Einkauf und Logistik (EB 85) ist mit einer weiteren Familie bezüglich einer neuen Weihnachtsbaumspende in Kontakt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Wie schwierig es ist, einen Baum in der Größe zu transportieren, durfte die Feuerwehr gut eine Woche vorher erleben. Sie sorgt seit 15 Jahren für die festliche Dekoration am Rathaus. Drei Stunden hatte sie eingeplant zwischen dem Fällen in Calbecht und dem Aufbau in Lebenstedt. Am Ende wurden es zehn Stunden, weil der fast 15 Meter hohe und 3,5 Tonnen schwere Gigant einfach größer und schwerer war als gedacht.

Als „gewaltige Erscheinung“ beschrieb Organisator und Feuerwehr-Pressesprecher Marcus Spiller das Exemplar. So gewaltig, dass der bestellte Autokran nicht ausreichte. „Wir hatten die Entfernung zum Baum wohl falsch gemessen“, räumte der Einsatzleiter ein. Sicherheit geht vor, lautete die Devise für den Transport, bei dem die Feuerwehr den EB 85, die Polizei und die KVG einbinden musste. Wegen der Überbreite waren Absperrungen und Umwege nötig, Buslinien wurden umgeleitet.

„Das hat uns Kraft gekostet“, so Marcus Spiller, der die Arbeit aller Beteiligten lobte und sich über das Gelingen freute. Der Baum kam schadlos durch den Berufsverkehr und leuchtete wie gewünscht zum ersten Advent am Rathaus. Nur den Sturm danach überstand er nicht.

Von Roland Weiterer