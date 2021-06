Ehepaar aus Salzgitter macht mit beim Tag der offenen Gartenpforte

Salzgitter

Die Gartenfreunde in der Region dürfen sich freuen, vielerorts öffnen sich wieder die Pforten, gewähren den Menschen einen Blick auf grüne Areale nebenan. Zu den Teilnehmenden gehören auch Margrit und Günter Beier aus Flachstöckheim, die in diesem Sommer gleich dreimal auf ihr Grundstück am Trittelhorn 16 einladen. Weitere Termine sind am 19. Juni und 3. Juli jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Friedhelm und Almut Ballosch kamen zum Start extra aus Hildesheim nach Salzgitter und sind begeistert. „Es ist einfach reizvoll, in Gärten zu schauen, die nicht perfekt gestylt sind.“ Das kleine Grundstück gefällt dem Ehepaar, das gleich mehrere Ableger mitnimmt – Storchschnabel, Maggikraut oder die himbeerrote Sporenblume sind dabei. Hochbeete in Perfektion, viele Spiegel, ein Gewächshaus und lauschige Ecken. „Ein Traum“, nennt Almut Ballosch die Idylle.

Dieses Kompliment freut Margrit und Günter Beier, die schon gut zwölf Jahre bei der Aktion des Hildesheimer Vereins für Gartenkultur mitmachen und denen der Austausch mit anderen Interessierten gefällt. „Das macht einfach Spaß“, sagt Margrit Beier mit Blick auf das etwa 450 Quadratmeter große Grundstück, in dem es prächtig grünt und blüht. Manch einem kommt das Gelände weitaus größer vor durch die verschiedenen Ecken und Überraschungen, die sich erst auf den zweiten Blick erschließen.

Dem Paar liegt die Natur am Herzen, es gibt den Besuchern gerne ein paar bienenfreundliche Ableger mit auf den Weg. Rosen, Stauden, Gemüse, Beeren: Die Vielseitigkeit macht den Garten aus. „Wir haben von jedem etwas. Ich brauche die Fülle und Abwechslung“, erzählt Margrit Beier. Sie nutzt Tipps aus Zeitschriften und Gartenbüchern, beispielsweise hat sie einen großen Blumentopf über den Rhabarber gestülpt, weil der Boden gefroren war. „Dadurch wird er gehalten und treibt auch eher aus“, hat sie gelesen.

Ihre Erfahrungen und ihr Wissen gibt sie gerne weiter. Wer weiß schon, dass die Ameisen auf den Pfingstrosen einen wichtigen Job machen. „Sie fressen die Schicht weg, die die Knospen zusammenhält. Ohne Ameisen gehen die Knospen nicht auf“, berichtete Margrit Beier einer Besucherin, die sich ebenfalls immer über das Treiben der Insekten auf den Pfingstrosen gewundert hatte und sich freute, dank der „Offenen Gartenpforte“ wieder etwas gelernt zu haben.

Von Roland Weiterer