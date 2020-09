E-Auto-Test in Salzgitter: Selbst Bummeln kann Spaß machen

Salzgitter

Ein Luxusgut kann manchmal auch ganz alltäglich und banal sein. Eine Steckdose zum Beispiel, wenn sie sich in der Garage befindet. Wir haben eine, und deshalb ist es ganz einfach, sich für ein paar Tage mit Freude der Elektromobilität hinzugeben. Die TAG, Salzgitters größer Vermieter, und der lokale Energieversorger WEVG haben fünf Leser eingeladen zu Testwochen.

Auch die Redaktion beteiligte sich. Schon zum dritten Mal durfte ich ein E-Auto ausprobieren, damit ins Büro pendeln, die Einkäufe erledigen oder die Kinder zum Sport bringen. Wer den Akku daheim über Nacht aufladen kann, der kann sich am Tag ganz dem Fahrspaß widmen. Und der ist gewaltig und stellt vermutlich jeden Benziner oder Diesel in den Schatten.

Nach zweimal E-Golf war nun der E-Up an der Reihe. Der macht Freude, kommt mit seiner 60-Kilowatt-Maschine aber nicht an seinen großen Bruder (100 KW) heran. Der kleine Elektro-Flitzer zieht zwar gut an, aber um damit über einen leeren Parkplatz zu cruisen, ist schon etwas mehr Power nützlich. Und fünf Sitze sollte ein Auto ebenfalls haben, damit immer alle mitkommen. Aber das ist für die Probephase egal. Das Vorankommen zählt, und das ohne Krach und Abgase.

Entspanntes Fahren

Der E-Up ist nicht nur leise, er strahlt irgendwie auch Ruhe aus, das Fahren ist wundersam entspannend. Ob auf Rollsplit in der Tempo-40-Zone oder hinter einem Trecker: Selbst das unfreiwillige Bummeln über Land fällt gefühlt leichter als sonst.

Bei allen Vorzügen und der jahrelangen Debatte über die E-Mobilität, als Testfahrer komme ich mir noch immer vor wie ein Exot. Viele Freunde und Bekannte saßen noch nie in einem Elektroauto, nicht mal probehalber. Selbst potentielle Käufer, die über einen neuen Wagen nachdenken, sind von der neuen Technologie weit entfernt und setzen auf Verbrenner.

Sorgen um die Reichweite

Der Grund: Viele treibt die Sorge um die geringe Reichweite der E-Fahrzeuge um, sie haben Angst, mitten auf der Straße stehen zu bleiben oder keine freie Tanksäule zu finden. Dabei ist Salzgitter gut ausgerüstet. Die WEVG hat in der Stadt fast 30 öffentliche Ladestationen installiert, damit auch Mieter in Wohngebieten auf der sicheren Seite sind.

Wer sein E-Auto aber zuhause versorgen kann, der sollte sich den Spaß am Fahren und an der Ruhe nicht entgehen lassen. Für mich und die Familie steht schon lange fest. Der nächste Wagen hat einen Stecker - und für die Tour in den Urlaub nehmen wir die Bahn.

