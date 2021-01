Digitale Nachhilfe für den Verein „Wir helfen Kindern“ in Salzgitter

Salzgitter

Tue Gutes und sprich darüber. Diese Regel beherrscht in Salzgitter kaum jemand so gut wie der Verein „Wir helfen Kindern“. Die Transparenz und die professionelle Kommunikation dürfte auch einen großen Teil des Erfolges bei der Akquise von Spenden und Unterstützern ausmachen. Nun will der Vorstand seinen Auftritt in den sozialen Netzwerken weiter verbessern und hat dabei Schützenhilfe der Ostfalia-Hochschule bekommen, die aus dem Anliegen ein Studienprojekt machte.

Sieben Drittsemester aus dem Masterstudiengang Führung in Dienstleistungsunternehmen (FDU) kümmerten sich unter Leitung ihrer Dozentin Prof. Dr. Anja Corduan-Claussen zwölf Wochen lang um eine „Digitalisierungsstrategie inklusive praktischer Umsetzung“, wie „Wir helfen Kindern“ seine Bekanntheit über facebook, Instagram und die Website erhöhen und so noch mehr Menschen für seine Aktivitäten interessieren kann. Dabei stimmten sie sich eng mit Layouterin Veronica Gruben von der Agentur IdeenGut aus Halberstadt ab, die parallel die neue Internet-Seite für den Verein programmierte.

Anzeige

Beide Seiten profitierten von dem Zusammenspiel: „Wir helfen Kindern“ bekam eine fundierte Analyse seiner Darstellung und damit verbunden einen Werkzeugkasten, um seine Reichweite in den sozialen Medien zu erhöhen und vor allem jüngere Nutzer auf sich aufmerksam zu machen. Die Studenten erhielten die Möglichkeit, ihr theoretisches Wissen an einem etablierten und renommierten Beratungsobjekt in die Wirklichkeit umzusetzen. Beide Seiten waren am Ende sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

„Ich habe nichts zu meckern. Im Gegenteil“, lobt Vorsitzender Volker Machura die gute Zusammenarbeit mit den sieben Studierenden, die ihr Vorgehen per Videochat vorstellten. Er hatte ebenfalls einige Zeit investiert, um das Projekt zu begleiten. Er führte nach eigenen Angaben mehr als 300 Telefonate mit den Studenten und der Agentur, denn alle Erkenntnisse flossen ein in den neuen Internet-Auftritt, der den Menschen nun auch das Spenden per Mausklick ermöglicht. Sie können „Wir helfen Kindern“ unter anderem über den Bezahldienst paypal unterstützen. In den ersten zwei Wochen seit dem Neustart am 22. Dezember freute sich Volker Machura über 27-Online-Überweisungen, die zusammen einen vierstelligen Betrag ausmachten.

Die Studenten bedankten sich bei dem Vorsitzenden, „der unser Projekt zu jeder Tages- und Nachtzeit unterstützt hat“, schreibt Alina Traxler, die mit ihren FDU-Kommilitonen Hussein Ghazi, Lisa Klepsch, Lilli Möller, Anna Schubert, Fenja Schwede und Fakhriddinjon Utaganov die Aufgabe absolvierte. Welche Note das Team auf die Arbeit erhält, das wollte dessen Professorin noch nicht verraten.

Für Volker Machura kann es nur eine „sehr gute“ sein. Er ist jedenfalls optimistisch, dank der verstärkten Online-Präsenz weiter erfolgreich zu sein beim Sammeln von Spenden, die 1:1 an Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche fließen. 860.000 Euro trug der 318 Mitglieder starke Verein in den ersten neun Jahren seine Bestehens zusammen. Volker Machura hat die Studenten eingeladen zur Ende Juli 2021 geplanten Spendengala in der Kniki und kündigt an, mit „Wir helfen Kindern“ bis dahin eine „siebenstellige Summe“ erreicht zu haben.

Von Roland Weiterer