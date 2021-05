Die Corona-Pandemie stürzt viele Unternehmen in die Krise. Doch was tun, wenn der eigene Betrieb oder ein wichtiger Geschäftspartner betroffen ist? Antworten auf diese Frage gibt ein Praxisvortrag zum Insolvenzrecht, den die Wirtschaftsvereinigung Salzgitter am 20. Mai allen Interessierten anbietet.