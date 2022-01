Die WEVG Salzgitter unterstützt Wiederaufbau in Erftstadt

Salzgitter

Extreme Regenfälle haben 2021 in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Viele Menschen starben, Tausende haben alles verloren. Das hat ganz Deutschland tief berührt, die Hilfs- und Spendenbereitschaft für die betroffenen Gebiete waren nach der Katastrophe groß. Doch noch immer wird dringend Unterstützung gebraucht.

Im WEVG-Betriebsrat und -Kollegenkreis wurde intensiv über weitere Unterstützungsmaßnahmen diskutiert. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich zuvor schon privat engagiert, sofort Sach- oder Geldspenden geleistet oder sich sogar privat oder als Freiwillige des Technischen Hilfswerks (THW) auf den Weg gemacht, um vor Ort zu helfen. „Trotzdem war das Bedürfnis groß noch mehr zu tun“, berichten WEVG-Betriebsratsvorsitzender René Kröber und sein Stellvertreter Thorsten Schleining.

In internen Gesprächen kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass die Belegschaft in der aktuellen Notsituation spenden möchte. Laut René Kröber kam der Vorschlag zur Spende gleichzeitig von mehreren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und habe einen großen Zuspruch ausgelöst. „Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Energie- und Wasserversorgers haben wir tagtäglich, rund um die Uhr, einen ganz besonderen Auftrag: Wir sorgen für eine einwandfreie Versorgung unserer Kundinnen und Kunden mit Trinkwasser, mit Erdgas und Wärme und mit Strom. Diese Versorgung ist stets verfügbar und die Menschen müssen sich keine Gedanken darüber machen. Die Hochwasser-Katastrophe hat gezeigt, wie wichtig die Versorgung von Energie und Trinkwasser ist,“ untermauert René Kröber die große Spendenbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen.

Rainer Krause, kaufmännischer Geschäftsführer der WEVG, freut sich über das Engagement der Belegschaft: „Ich bin stolz, wie schnell und unkompliziert von Kolleginnen und Kollegen sowohl konkrete Hilfe als auch finanzielle Unterstützung auf den Weg gebracht wurde. Allen vom Hochwasser Betroffenen wünsche ich weiter Mut und Kraft, um die Krise zu bewältigen.“ Die WEVG-Geschäftsführung hat den gesammelten Spendenbetrag aufgerundet.

Günter Ott, der in Erftstadt lebt und in Salzgitter als Berater für die TAG Wohnen & Service GmbH arbeitet, hat schon viel in seinem Leben erlebt, doch sichtlich betroffen berichtet er von den vielen Schicksalen und der immer noch hohen Zahl an Aufgabenstellungen. „Alleine im Ort Erftstadt-Blessem, der am meisten von der Katastrophe im Erftstadt betroffen ist, stehen noch über 100 Wohnungen im Rohbau. Viele Betroffene konnten wegen der Flussnähe keine hinreichende Versicherung abschließen und sind auf Hilfe angewiesen. Wir tun vor Ort mit einem Trupp aus Freiwilligen, was wir können.“

Günter Ott und sein Team hat viele Koordinationsaufgaben seit der Katastrophe übernommen und helfen immer noch. Insgesamt gehen 7.000 Euro von der WEVG-Belegschaft und -Geschäftsführung über den Caritasverband Salzgitter direkt dorthin, wo sie dringend gebraucht werden. Caritas-Vorstand Klaus Schlinga: „Diese große Spende nehmen wir dankend entgegen, um sie direkt in Abstimmung mit Günter Ott, mit dem wir auch in Salzgitter zusammenarbeiten, an Betroffene und Einrichtungen vor Ort weiterzugeben. Jede Hilfe wird weiter benötigt. Viele, besonders alte und von Behinderung betroffene Menschen sind weiter auf schnelle finanzielle Hilfe angewiesen. Wenn etwas aus den Medien verschwindet, heißt das bekanntlich nicht, dass alles gut ist.“

Von Roland Weiterer