Die VHS Salzgitter setzt ihren Talentcampus fort

Salzgitter

Die Volkshochschule (VHS) der Stadt bietet wieder kostenlose Ferienprogramme für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 15 Jahren an. Für das Jahr 2021 ist eine Projektreihe geplant mit dem Titel „Spiel mit! – Klimahelden in Salzgitter“.

In den Osterferien geht es von Montag, 29. März, bis Donnerstag, 1. April, los mit „Kleine Tiere, große Wirkung“. Gemeinsam tauchen die Teilnehmenden ein in die Welt der Insekten und begreifen ihren unterschätzten Wert für die Umwelt, das gesamte Ökosystem und somit auch für die Erderwärmung. Mit Hilfe von digitaler Fotografie und verschiedenen Zeichentechniken werden eigene Kartenspiele erstellt und die Kinder und Jugendlichen schlüpfen in die Rolle von Klimahelden. Aus Steinen werden eigene „Tic-Tac-Toe-Spiele“ erstellt.

Außerdem ist geplant, unverwechselbare Nachbildungen der erforschten Insekten aus Müll und Draht in der Kunstwerkstatt entstehen zu lassen, die dann Einzug in eine selbst gebastelte Informationsbox halten. Passend zum Frühling werden zudem kleine Samenkapseln (Seedbombs) hergestellt, um auch die grauen Ecken von Salzgitter in diesem Jahr mit bunten, nachhaltigen Farbtupfern versehen zu können.

Das Konzept des „talentCAMPus“ ist ein Beitrag des deutschen Volkshochschul-Verbands zum Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Weitere Informationen zum talentCAMPus und den Projekten sind auf der Internetseite www.vhs-salzgitter.de nachzulesen oder können unter Tel. (05341) 839-2203 nachgefragt werden.

Von Roland Weiterer