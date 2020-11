Die VHS Salzgitter lässt die Verschwörungstheorien beleuchten

Salzgitter

Die Volkshochschule der Stadt lädt für Dienstag, 1. Dezember, um 19.30 Uhr zu einem Online-Vortrag „ Verschwörungstheorien: Charakteristika - Funktionen - Folgen“ auf ihre Internetseite app-14.salzgitter.de/kuferweb/ ein. Zu hören ist Professor Michael Butter.

Verschwörungstheorien sind derzeit scheinbar überall. Was macht sie aus und warum glauben Menschen an sie? Haben Verschwörungstheorien zugenommen, oder sind sie durch das Internet nur sichtbarer geworden? Kehren sie langsam in die Mitte der Gesellschaft ein?

Fragen wie diese will der Referent beantworten und anhand aktueller und historischer Beispiele in das Wesen und die Wirkung des konspirationistischen Denkens einführen. Michael Butter ist Professor für amerikanischen Literatur- und Kulturgeschichte an der Universität Tübingen.

Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören neben Verschwörungstheorien, die frühe amerikanische Literatur, der Hollywoodfilm und zeitgenössische Fernsehserien. Er koordiniert ein europäisches Netzwerk zur Erforschung von Verschwörungstheorien, an dem über 150 Wissenschaftlern aus 36 Ländern und mehr als einem Dutzend Disziplinen beteiligt sind.

Anmeldungen sind auf den Internetseiten der Volkshochschule möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (05341) 839-3604.

Von Roland Weiterer