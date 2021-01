Die VHS Salzgitter geht jetzt an die frische Luft

Salzgitter

Die Volkshochschule ( VHS) der Stadt will am 3. Februar in das Frühjahrs-Semester starten. Den Schwerpunkt bilden mit 43 Kursen verschiedene Outdoor-Angebote. Darüber hinaus gibt es 61 digitale Formate und weiterhin die beliebte Reihe „vhs Wissen live“. Die Programme sind online buchbar und liegen seit dem 20. Januar an öffentlichen Plätzen aus oder werden an frühere Teilnehmer verschickt.

Geocaching für die Familie, Meditation am Salzgittersee, Slackline-Seiltanz für Kinder, die Welt der Bienen entdecken, Expedition ins Vogelreich, Überlebenstraining in der Wildnis, Yoga im Freien oder japanisches Bogenschießen: Bei diesem Angebot soll für alle etwas dabei sein. Das Waldbaden war im Jahr 2020 so beliebt, das die VHS jeweils einen Termin im April, Mai und Juni plant.

So unterschiedlich die Aktivitäten auch sind, eines haben sie gemeinsam: In der Natur lassen sich die Abstands- und Hygieneregeln gut umsetzen. Wichtig ist die entsprechende Kleidung. „Wer richtig angezogen ist, kann sich auf besondere Erlebnisse freuen“, heißt es in einer Pressemitteilung.Freuen können sich ebenso alle Fans der digitalen Vortragsreihe „vhs.wissen live“, die fortgesetzt wird. Eine Anmeldung per Email genügt, um die Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft zu hören und danach mit ihnen zu diskutieren.

Das Frühjahrssemester startet am 3. Februar mit 81 Gesundheitskursen, 83 Sprachkursen und 90 Kursen in der EDV. Daneben gibt es viele bewährte Angebote in „Kunst und Kultur“, „Politik, Gesellschaft, Umwelt“ oder „Arbeit und Beruf“. Die Kinder können in der „OASE – Junge VHS“ aus 31 Kursen wählen. Die Anmeldung kann schriftlich oder über die Internetseite www.vhs-salzgitter.de erfolgen. Darüber hinaus ist das VHS-Team unter Telefon (05341) 839-3604 oder 839-2200 zu erreichen. Wer noch nicht weiß, welches der passende Sprach- oder EDV-Kurs ist, kann online den kostenlosen Sprachen- oder EDV-Check machen.

Von Roland Weiterer