Die USA vor der Wahl: Die VHS Salzgitter lädt ein zum Online-Vortrag

Salzgitter

Hubert Wetzel, USA-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung , wird am Dienstag, 29. September, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr auf den Internetseiten der Volkshochschule der Stadt einen Online-Vortrag halten. Sein Thema ist die aktuelle Situation in den USA und die bevorstehende Präsidentenwahl.

Er geht um die Chance, die Herausforderer und Amtsinhaber wenige Wochen vor dem Urnengang haben. „Die USA bekommen die Corona-Pandemie nicht in den Griff, die Zahl der Infizierten und Toten steigt. Millionen US-Amerikaner sind arbeitslos geworden. Präsident Donald Trump spaltet das Land derweil weiter, um auf diese Weise die Präsidentenwahl im November zu gewinnen. Herausforderer Joe Biden führt in den Umfragen“, so der 1971 geborene Hubert Wetzel, der seine Arbeit als Journalist bei der Süddeutschen Zeitung begann. Nach dem Studium der Politikwissenschaft in Berlin wurde er dort 1998 als Volontär eingestellt.

Anfang 2000 wechselte Hubert Wetzel zur damals neu gegründeten Financial Times Deutschland. Zunächst arbeitete er als Auslandsredakteur im Berliner Büro der Wirtschaftszeitung, 2003 wurde er politischer USA-Korrespondent mit Sitz in Washington. Nach knapp drei Jahren in den USA kehrte Hubert Wetzel ins Berliner FTD-Büro zurück und berichtete über deutsche Außenpolitik.

Anfang 2009 folgte er dann dem Angebot, zur Süddeutschen zurückzukehren. Dort verantwortete er zunächst in der Außenpolitik-Redaktion als Chef vom Dienst die tägliche Auslandsberichterstattung. Ab Frühjahr 2012 war Hubert Wetzel stellvertretender Ressortleiter der Außenpolitik. Seit Mitte 2016 ist er Korrespondent in Washington.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung statt. Anmelden kann man sich für den Online-Vortrag bis zum Montag, 28. September, auf den Internetseiten der Volkshochschule app-14.salzgitter.de/kuferweb. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Roland Weiterer