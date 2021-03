Die Störche sind in Salzgitter-Reppner gelandet

Salzgitter

Der Nistmast in Reppner ist wieder besetzt. Vor einigen Tagen hat sich ein Storchen-Paar in dem Ortsteil niedergelassen. Ob es sich um den angestammten Brutvogel handelt, ist nicht sicher, aber „höchstwahrscheinlich“. Das meint jedenfalls Georg Fiedler, ehrenamtlicher Weißstorchbetreuer für die Untere Naturschutzbehörde aus Rohrsheim im Harz.

Zur genauen Bestimmung will er noch nach Salzgitter kommen. Doch beim Blick auf die Bilder, die ihm hallo-Fotograf Rudolf Karliczek zukommen ließ, hat er am linken Bein eines Vogels einen laserbeschrifteten Kunststoffring der Vogelwarte Radolfzell erkannt. Der aus zwei Buchstaben gefolgt von drei Ziffern bestehende Code wurde am 18. Februar auf der Deponie Diebesstieg durch den Möwenbeobachter Gerhard Braemer abgelesen.

„Das Ergebnis stimmt mit meinen Ablesungen 2020 und 2019 am Nest überein“, so Georg Fiedler. Wahrscheinlich nistete der Storch sogar schon 2018 in Salzgitter, damals wurde er zwar nicht am Nest, aber durch wiederholte Beobachtungen als Futtergast auf der Deponie identifiziert. Wie Georg Fiedler ermittelt hat, kam das Tier 2015 im 470 Kilometer entfernten Göggingen im Kreis Sigmaringen in Baden-Württemberg zur Welt. „Wahrscheinlich ist es das Weibchen – was noch bestätigt werden muss.“

Der Weißstorchbeauftragte ist ein echter Experte für Salzgitter, war an der Standortwahl des Nistmastes in Reppner im Oktober 2009 beratend beteiligt. 2015 wurde dort erstmals ein Storchenpaar sesshaft, jedoch ohne Nachwuchs. Seit 2016 gibt es alljährlich Bruterfolg: Im ersten Jahr waren es zwei ausgeflogene Junge, 2017 und 2018 folgten jeweils drei junge Störche. 2019 waren es erneut zwei und ihm Jahr 2020 sogar vier Jungtiere.

Der erste an der Nestgründung in Reppner beteiligte weibliche Storch trug laut Georg Fiedler einen Ring der Vogelwarte Helgoland. 2016 identifizierte ich ihn. Geschlüpft ist diese Störchin 2009 in Gülstorf/Amt Neuhaus, Kreis Lüneburg. 2018 übersiedelte sie nach Klein Lafferde, wo sie seither (2018-2020) erfolgreich gebrütet hat.

„Das ist toll, dass wir wieder so eine Bereicherung der Vogelwelt hier haben“, freut sich Salzgitters Nabu-Vorsitzende Petra Wassmann, dass wieder Leben im Horst ist. Sie geht davon aus, dass sich das Paar in Reppner für die nächste Brutsaison getroffen hat. Petra Wassmann: „Das ist bei Störchen sehr häufig der Fall.“ Noch ist nicht sicher, ob das erste Paar auch das endgültige Paar ist, dass den Nistmast für sich nutzt.

Irgendwann im Frühsommer ist mit Nachwuchs zu rechnen, im Herbst geben die Vögel den Platz auf, doch mittlerweile überwintern Störche auch in Deutschland. Es sei weniger das Klima, so Petra Wassmann, vielmehr spiele die fehlende Nahrungsgrundlage eine Rolle, warum die Tiere gen Süden ziehen. Störche ernähren sich nicht nur von Amphibien, sondern auch von Mäusen, Heuschrecken oder Regenwürmern. Niemand müsse sich Sorgen machen, dass sich die Störche schon im Februar ansiedeln, so Petra Wassmann. „Die Witterung dürfte keine Probleme machen.“

Bei Anwohnerin Susanne Warzecha und ihren Nachbarn ist die Freude groß, dass die Störche wieder da sind. Sie beobachtet täglich das Schauspiel auf dem Nistmast. Die Ankunft war durchaus Gesprächsthema im Dorf. Stören tut sich niemand an dem gefiederten Pärchen, auch wenn das Geklapper „bis hier zu hören ist“.

Von Roland Weiterer