Die Stadt Salzgitter wehrt sich gegen Hass und Hetze

Salzgitter

Die sogenannten Spaziergänge und Versammlungen gegen eine angebliche Corona-Diktatur gehen auch an Salzgitter nicht vorbei. Doch gegen „Hass und Hetze“, die von diesen Terminen ausgeht, formiert sich jetzt eine Gemeinschaft. Das Bündnis „Salzgitter passt auf“ ruft am Montag, 24. Januar, von 16.30 bis 17 Uhr am Stadtmonument in Lebenstedt zu einer Mahnwache auf.

„Angesichts der Entwicklung der Corona-Proteste und der zum Teil vorhergehenden Radikalisierung, wie zum Beispiel vor wenigen Tagen in Salzgitter-Bad, ist es an der Zeit, der schweigenden Mehrheit eine Stimme zu geben“, findet Matthias Wilhelm, 1. Bevollmächtigter von der IG Metall Salzgitter-Peine. Gemeinsam mit den anderen Bündnispartnern will er für ein solidarisches Miteinander in der Corona-Krise eintreten und für mehr Entlastung der Beschäftigten im Gesundheitswesen werben. „Wir wollen mit der Mahnwache das medizinische Fachpersonal würdigen und alle, die in dieser Krise für uns tagtäglich da sind“, so Matthias Wilhelm.

Das Bündnis, dem zivilgesellschaftliche Kräfte angehören, die Gewerkschaften, die Stadt und die demokratischen Parteien, Sozialverbände, Kirchen, Vereine und weitere Einrichtungen – fordert eine konsequente, transparente und nachhaltige Bekämpfung der Corona-Pandemie und erklärt sich bereit, alle Maßnahmen zu unterstützen, die ,die Menschen in der Pandemie schützen. Mit der Veranstaltung wollen die Beteiligten „ein wahrnehmbares Zeichen der Solidarität“ setzen und den Opfern gedenken. In Salzgitter sind bereits mehr als 120 Todesopfer zu beklagen.

Auch Redebeiträge sind geplant. So stehen unter anderem Propst Uwe Teichmann und Sebastian Wertmüller, Geschäftsführer des Ver.di-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen, auf der Liste. geben. Für die Mahnwache hat das Bündnis ein Hygienekonzept vorlegt, das das Tragen einer FFP-2-Maskevorsieht ebenso wie eine Abstandswahrung von 1,5 Metern. „Wir bitten die Teilnehmenden, uns bei den Hygienemaßnahmen zu unterstützen, um den reibungslosen Verlauf der Veranstaltung zu gewährleisten“, erklärt Matthias Wilhelm.

Die Teilnehmenden werden gebeten eigene Kerzen und Windlichter mitzubringen, um die Mahnwache symbolisch zu unterstützen. Matthias Wilhelm: „Am kommenden Montag werden wir zeigen, wie Protest in Zeiten von Corona geht. Mit Abstand und Maske setzen wir auch in Zeiten der Krise auf Solidarität.“

Von Roland Weiterer