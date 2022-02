Die Stadt Salzgitter wählt im April ein neues Jugendparlament

Salzgitter

Wer schon früh Appetit auf Politik hat, kann sich ab sofort als Kandidatin beziehungsweise als Kandidat für das Jugendparlament bewerben. Die Frist dafür endet am 3. März 2022 um 18 Uhr. Rund 10.000 Jugendliche sind aufgerufen, am 12. April insgesamt 25 Jugendliche bzw. junge Erwachsene sowie drei Beisitzer und Beisitzerinnen in das Parlament zu wählen. Kandidaten und Wähler müssen im Alter von zwölf bis einschließlich 20 Jahren sein.

Doch erst einmal müssen sich junge Menschen für eine Kandidatur melden und sich aufstellen lassen. Sie müssen dazu einfach den Kandidaturbogen mit Foto und Einverständniserklärung sowie zehn Unterstützerunterschriften einreichen. Der Kandidaturbogen steht online unter der Adresse  www.salzgitter.de (Stichwort Jugendparlament) bereit.

Die Bewerbungen müssen bis zum 3. März 2022 (Poststempel) in der Geschäftsstelle des Jugendparlaments eingereicht werden (Stadt Salzgitter, Fachdienst 51.1., Joachim-Campe-Straße 9 -11 in 38226 Salzgitter-Lebenstedt) oder per Mail an deborah.gollbach@stadt.salzgitter.de gesendet worden sein. Alle Kandidaten müssen am Wahltag mindestens seit einem Monat ihren Hauptwohnsitz in Salzgitter haben.

Jugendliche ab 14 Jahren bis einschließlich 20 Jahren können für das Jugendparlament kandidieren, wer zwölf oder 13 Jahre alt ist, kann Beisitzerin beziehungsweise Beisitzer werden. Diese drei Personen ergänzen das Jugendparlament und haben das gleiche Stimm-, Rede- und Antragsrecht wie die Mitglieder im Jugendparlament.

Das Jugendparlament tagt mehrmals im Jahr (etwa acht bis elf Termine). Dort geht es um die Gestaltung der Stadt aus Sicht der jungen Leute, die Mitglieder fassen Beschlüsse oder äußern Wünsche und geben Anregungen. Außerhalb der Sitzungen besteht die Möglichkeit, in Arbeitsgruppen selbstgewählte Themen zu bearbeiten, Veranstaltungen oder Projekte zu planen. Die beiden Sprecher beziehungsweise Sprecherinnen sind auch beratende Mitglieder im Jugendhilfeausschuss des Rates.

Wer Fragen rund um die Bewerbung oder die Arbeit des Jugendparlaments hat, kann sich an den Fachdienst Kinder, Jugend und Familie unter Telefon (05341) 839-3803 oder per Email an jugendparlament@stadt.salzgitter.de oder deborah.gollbach@stadt.salzgitter.de wenden.

Von Roland Weiterer