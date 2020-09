Salzgitter

Die Stadt startet am Donnerstag, 29. Oktober, um 18 Uhr die nächste Internet-Fundsachen-Auktion. Nach den positiven Erfahrungen ist es bereits die zehnte in dieser Form. Es handelt sich bei allen Artikeln um abgegebene Fundsachen im Fundbüro der Stadt, die bereits seit mehr als sechs Monaten aufbewahrt werden.

Die vielfältigen und zahlreichen angebotenen Artikel können ab dem 1. Oktober unter www.sonderauktionen.net begutachtet werden. „Es gibt wieder eine große Auswahl an interessanten Artikeln wie Fahrräder, Smartphones und Schmuck“, heißt es dazu aus dem Rathaus. Die angebotenen Artikel können nur über die Vorschau-Liste bis zum Auktionsstart am 29. Oktober unter der genannten Internet-Adresse angesehen werden, es ist nicht möglich, sich persönlich ein Bild zu machen.

Die Internetplattform bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Artikel nach erfolgter Registrierung auf eine Beobachtungsliste setzen zu können, damit niemand verpasst, wie hoch der gewünschte Artikel gehandelt wird und wie viele Bürger sich bereits dafür interessieren. Es werden insgesamt mehr als 100 Artikel angeboten.

Die Webseite nutzt eine Art der Versteigerung, bei dem der Verkaufspreis des jeweiligen Artikels von einem festgesetzten Startpreis nach kurzen Zeitabständen kontinuierlich fällt. Bieter können gleichzeitig dazu Kaufgebote abgeben, die höher sein müssen als die vorherigen. Stimmen der fallende Verkaufspreis und das abgegebene Kaufgebot überein, ist der Artikel sofort verkauft.

Ein „Sofortkauf“ ist demnach ab Auktionsbeginn jederzeit zum festgesetzten Startpreis möglich. Nach einer Gebotsabgabe wird dabei direkt der Zeitpunkt angezeigt, an dem der selbst festgesetzte Höchstpreis erreicht wird, sodass die meisten Auktionen nicht über die volle Auktionsdauer von zehn Tagen gehen werden.

Ersteigerte Artikel, vor allem Fahrräder und sperrige Gegenstände, sind größtenteils im Kleinen Rathaus in Salzgitter-Bad, Marktplatz 11, ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache abzuholen. Das gilt auch für Kleinteile wie Smartphones und Schmuck, die aber im Bürger-Center im Rathaus in Lebenstedt deponiert sind. werden. Ein Versand von Kleinteilen ist in Einzelfällen möglich. Auskünfte telefonisch unter (05341) 839-3823.

Von Roland Weiterer