Die Stadt Salzgitter verlängert nächtliche Ausgangssperre

Salzgitter

Der Gang am Abend durch die Innenstadt bleibt in den nächsten beiden Wochen noch gespenstisch, kaum ein Mensch ist auf den Straßen, nur vereinzelt sind Autos unterwegs. Das hat auch einen Grund. Die Stadt verlängert die nächtliche Ausgangssperre bis Ende April und setzt zudem die Schließung der Schulen fort. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den hohen Inzidenz-Werten in Salzgitter, die am Dienstag (13. April) die 300er-Marke überschritten. „Die Sach- und Rechtslage erfordert die befristete Verlängerung der am 30. März angeordneten Ausgangssperre für zunächst zwei Wochen“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Der Verlauf der 7-Tage-Inzidenz zeigt die zugespitzte Corona-Lage. Seit dem 30. März bewegt sich die Zahl zwischen 200 und 300. Salzgitters Rechtsdezernent Eric Neiseke stellt klar: „Damit ist der von Bundesregierung und niedersächsischen Landesregierung rechtlich fixierte Notbremsenwert der 7-Tages-Inzidenz von 100 seit Inkrafttreten der Ausgangssperre am 31.März erheblich überschritten.“ Die Stadt müsse die Corona-Verordnung anordnen.

Vor allem die britische Corona-Mutante verbreitet sich im Stadtgebiet, mittlerweile handelt es sich bei fast jeder Ansteckung um die Variante B.1.1.7., laut Sozialdezernent Dr. Dirk Härdrich liegt die Quote bei 98 Prozent, er spricht von einer „Durchseuchung“. Die Mutation sei erheblich gefährlicher, vor allem Familien mit drei bis sechs Personen sind betroffen, auch Kinder und Jugendliche erkranken. Das Gesundheitsamt gehe vielen Hinweisen und auch Gerüchten nach, doch anders als von manchen vermutet gibt es laut Dr. Dirk Härdrich keine Häufungen, die auf bestimmte Gruppen oder Wohngebiete deuten ließen.

Die hohe Inzidenz-Zahl könnte auch mit der größeren Zahl an PCR-Tests zusammenhängen. So kontrolliert das Gesundheitsamt bei einer Infektion nicht nur – wie vom Robert-Koch-Institut empfohlen – die Personen aus der Kategorie-1 der letzten beiden Tage, sondern der letzten vier Tage. Welchen Einfluss das ausgedehnte Verfahren auf den Inzidenz-Wert der Stadt hat, will Salzgitters Sozialdezernent noch ermitteln.

Doch nicht die Inzidenz alleine findet der OB alarmierend, sondern diese ist gepaart mit einer Zunahme an schweren Covid-19-Fällen in den Krankenhäusern. Diese haben zwar noch Kapazitäten frei, aber am Mittwoch meldete das Elisabethstift in Salzgitter-Bad laut Frank Klingebiel neun Betroffene, vier davon wurden beatmet. Im Helios Klinikum in Lebenstedt lagen von den insgesamt 13 Covid-19-Patienten drei auf der Intensivstation.

Da alle Maßnahmen ausgeschöpft sind, helfen jetzt nur noch Kontaktbeschränkungen und -verbote. Ihm mache es keine Freude, die Verordnungen zu erlassen und den Bürgern ihre Freiheiten zu nehmen, so Frank Klingebiel. Er fordert jeden Einwohner auf, die Hygiene-Auflagen zu beachten, um das eigene Leben und das der anderen zu schützen. „Das ist eine Selbstverpflichtung.“ Nur wenn sich die Menschen an die Regeln halten, machten diese Sinn und könnten ihre Wirkung entfalten. „Die Maßnahmen bringen keinen Erfolg, wenn sie nicht gelebt werden.“

Der Oberbürgermeister erinnert an die Anfänge der Corona-Pandemie vor einem Jahr, als eine Art „Solidaritätsvertrag“ in der Stadtgesellschaft herrschte. „Diese Übereinkunft gibt es leider nicht mehr“, bedauert Frank Klingebiel, der an die Bürger appelliert, noch einmal drei Monate diszipliniert zu sein und Verzicht zu üben.

„Nur Impfen hilft, um Herr der Lage zu werden“, hofft der OB, dass die vom Bund angekündigten Impfstoffe auch kommen. Gut 16,7 Prozent der Einwohner in der Stadt waren bis Mittwoch geimpft, damit liegt die Stadt knapp über dem Landesdurchschnitt (16,1). Über die Corona-Tests lasse sich das Problem nicht beseitigen, betont Frank Klingebiel. Sie würden aber helfen, die Infektionsketten zu unterbrechen und so dazu beitragen, dass sich das Corona-Virus nicht ganz so schnell ausbreitet.

Von Roland Weiterer