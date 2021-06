Die Stadt Salzgitter verlängert ihr Förderprogramm

Salzgitter

Die Stadt Salzgitter hat über ihre Wirtschaftsförderungsgesellschaft in den Jahren 2019 und 2020 in Salzgitter das kommunale Programm „Förderung von Existenzgründungen und Kleinbetriebe“ aufgelegt. Mit diesem unterstützt sie Investitionen von Kleinunternehmen und Existenzgründern am Wirtschaftsstandort.

Da in den vergangenen Jahren mehr als 25 Unternehmen erfolgreich gefördert wurden, hat der Rat die Fortführung beschlossen. „Kleine Unternehmen und auch Existenzgründungen und Unternehmensnachfolgen spielen eine wichtige Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und sind eine tragende Säule in Salzgitter für wirtschaftliche Dynamik und soziale Stabilität. Gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit ist dieses Förderprogramm ein wichtiger Baustein, um neue Geschäftsideen und Investitionen in der noch von den Pandemie-Bedingungen geschwächten örtlichen Wirtschaft zu unterstützen“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Seit 1. Juli 2021 können Unternehmen, die die Fördervoraussetzungen erfüllen, Anträge auf den Investitionszuschuss bei der städtischen Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft (WIS) stellen. Die Förderung erfolgt in Form eines projektbezogenen, nicht rückzahlbaren Zuschusses als Anteil im Rahmen der Gesamtfinanzierung. Gefördert werden Investitionen ab 10.000 Euro ins Sachanlagevermögen.

Antragsberechtigt sind Kleinunternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern und Existenzgründer, die Arbeits- bzw. Ausbildungsplätze schaffen oder mithilfe der Investition die bestehende Beschäftigung sichern. Die Antragssteller können dabei bis 20 Prozent der förderfähigen Investitionen über diesen Zuschuss finanzieren. Die maximale Fördersumme beträgt 50.000 Euro.

Die WIS setzt das Programm im Auftrag der Stadt um und steht bei allen Fragen zum Thema Investitionsförderung zur Verfügung. Durch den erneuten Beschluss des Rates kann die Stadt für die kommenden 18 Monate weitere kommunale Finanzmittel in Höhe von 500.000 Euro bereitstellen. „Diese möchten und werden wir im Sinne der lokalen Wirtschaft nutzen und Investitionen fördern“, fasst Frank Klingebiel zusammen. Termine für die Antragsberatung bei der WIS sind unter Tel. (05341) 9009920 oder per Email an juliane.stockhammer@wis-salzgitter.de möglich.

Von Roland Weiterer