Die Stadt Salzgitter sucht die beste Band der Region

Salzgitter

Der Fachdienst Kultur der Stadt startet wieder den größten Musikwettbewerb der Region - den „Salzig-Bandcontest“ - bei dem die beste Gruppe gesucht wird. Außer Formationen aus Salzgitter können auch welche aus benachbarten Gemeinden wie Braunschweig, Wolfenbüttel, Landkreis Peine, Goslar und Hildesheim teilnehmen.

Bei dem Salzig-Wettbewerb sind alle Musikstile gefragt. Einzige Bedingung: Die Texte müssen jugendfrei sein und dürfen keine Gewalt verherrlichen. Auch Bands, die früher bereits dabei waren oder sogar gewonnen haben, dürfen wieder antreten. Wie bereits 2020 treten die Teilnehmer ohne Publikum auf der Bühne der Kulturscheune in Lebenstedt auf. Zu sehen sind die Auftritte der fünf finalen Bands dann täglich ab Montag, 12. Juli, live auf dem Internetkanal YouTube.

Aus den fünf Finalisten wählen die Zuschauer im Netz und ein Preisgericht vor Ort die beste Band der Region. Der Sieger darf fünf Tage das städtische Tonstudio nutzen im Wert von 1.500 Euro. Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Gutscheine für Instrumente und Zubehör in Höhe von 350 Euro beziehungsweise 150 Euro. Sofern das Durchschnittsalter der Sieger-Band unter 30 Jahren liegt, qualifiziert sie sich für das Halbfinale des sogenannten „Local heroes Wettbewerbs“ der LAG Rock in Hannover.

Andernfalls qualifiziert sich hierfür die best platzierte Band, die diese Voraussetzung erfüllt. Diese Band erhält als Sonderpreis ein professionelles Bandcoaching mit der Voice-of-Germany-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt, die neben Jens Bogdan und Harald Baumgartner vom städtischen Fachdienst Kultur die Jury bildet. Bis zum 30. April 2021 kann ein Lied in voller Länge (keine Cover-Version und keine Cover-Elemente) als Demo-CD, auf Stick oder als MP3-File eingeschickt werden zusammen mit Bandfotos (Größe: Minimum 1 MB) und einer ausformulierten Kurzbiografie an die Email-Adresse jens.bogdan@stadt.salzgitter.de oder auf dem Postweg an die Stadt Salzgitter, Fachdienst Kultur, Stichwort „Salzig-Bandcontest 2021“, Wehrstraße 27 in 38226 Salzgitter. Eine Internet-Bewerbung ist auch möglich.

Von Roland Weiterer