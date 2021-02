Die Stadt Salzgitter setzt den Straßenausbau in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Thiede fort. Ab dem 1. März geht es los mit den Arbeiten zwischen der Adalbert-Stifter-Straße und der Matthias-Claudius-Straße.

Die Stadt Salzgitter setzt den Straßenausbau in Thiede fort

Start am 1. März

