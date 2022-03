Die Stadt Salzgitter ruft auf zum gemeinsamen Frühjahrsputz

Salzgitter

Die Menschen können wieder zu Besen, Müllbeuteln und Handschuhen greifen. Nach zwei Jahren Zwangspause durch die Corona-Pandemie richtet die Stadt wieder einen gemeinsamen Putztag aus. Gesammelt wird am Samstag, 26. März, von 10 bis 14 Uhr, für Kindergärten und Schulen wird zusätzlich die Aktionswoche vom 21. bis 25. März angeboten. Das Interesse ist groß. Schon jetzt liegen dem Städtischen Regiebetrieb (SRB) mehr als 2.000 Anmeldungen vor, fast 50 Gruppen stehen schon auf der Liste.

Zum 19. Mal streifen Ende des Monats einige tausende Kinder, Frauen und Männer durch die Viertel und sorgen dafür, dass Salzgitter sauberer wird. „Diese Veranstaltung tut nicht nur der Umwelt gut, sondern stärkt auch das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit Abfällen, die oft achtlos entsorgt werden“, so SRB-Leiter Dietrich Leptien. Vor allem Verpackungen, Papierreste, Flaschen, Dosen und sonstiger Alltagsmüll sammelt sich auf Fußwegen, an den Straßen und in den Büschen, aber die Teams fanden auch schon Fahrräder oder alte Reifen beim Rundgang. 6,4 Tonnen kamen im Rekordjahr 2019 zusammen, damals zählte der SRB insgesamt 5.200 Teilnehmende.

Die Corona-Pandemie könnte nun dazu geführt haben, dass sich noch mehr wilder Müll angesammelt hat als vorher, schließlich waren viele Menschen draußen unterwegs. Um in möglichst vielen Vierteln aktiv zu werden, begegnet die Stadt Salzgitter dem Problem seit 2002 mit der gemeinschaftlichen Aktion. Mit viel Einsatz sind seitdem Kindergärten, Schulen, Vereine, Nachbarn und sonstige Gruppen beim Frühjahrsputz dabei.

„Jede Bürgerin und jeder Bürger ist für ein sauberes Salzgitter mit verantwortlich und kann mit der Beteiligung etwas dazu beitragen“, heißt in einer Pressemitteilung der Stadt, deren Regiebetrieb als Organisator auftritt. Mit der Frühjahrsputzaktion unterstützt Salzgitter zudem die europäische Initiative „Let’s Clean Up Europe“.

Interessierte können sich bis 11. März anmelden unter anderem unter Tel. (05341) 839-3741 oder per Email an abfallberatung@stadt.salzgitter.de. Das Formular ist auf der Homepage www.salzgitter.de zu finden. Anzugeben ist der Name, die Anschrift, die Zahl der Teilnehmenden und das gewünschte Reinigungsgebiet, welches eine öffentliche Fläche sein muss. Für die Sammelaktion gibt der SRB im Korbmacherweg 5 in Lebenstedt auf Wunsch wieder Abfallsäcke und Handschuhe aus.

Von Roland Weiterer