Die Stadt Salzgitter pflegt Freundschaften in ganz Europa

Salzgitter

Der Inzidenzwert, der die Corona-Infektionslage beschreibt, tendiert in der Stadt mittlerweile gegen Null. Er lag bei am vergangenen Donnerstag nur noch bei 3,8, so kehrt langsam wieder Normalität ein. Auch Rüdiger Skopek kann sich nun intensiver der Aufgabe widmen, für die er im April 2020 ins Rathaus gekommen war. Er ist Salzgitters neuer Mann für Städtepartnerschaften, ohne seit seinem Antritt im Referat für internationale Angelegenheiten eine davon besucht zu haben.

Rüdiger Skopek kennt die Partnerstädte von früheren Fahrten als Privatperson, doch die Auflagen ließen eine dienstliche Reise oder ein Austauschprogramm in den vergangenen 16 Monaten nicht zu. Seit Jahrzehnten pflegt die Stadt besondere Kontakte zu ihren Partnern in ganz Europa. Doch diese wertvollen Beziehungen wurden auf eine harte Probe gestellt, denn nicht nur die Menschen in Salzgitter waren in erster Linie mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt, sondern auch in Gotha (Thüringen), Swindon (England), Imatra (Finland), Staryi Oskol (Russland) und Créteil (Frankreich).

„Städtepartnerschaften leben von persönlichen und unmittelbaren Kontakten und Freundschaften“ so Rüdiger Skopek. Zu tun hatte er dennoch. „Sich zu vernetzten in einer Zeit, in der persönliche Treffen und Besuche nicht möglich waren, war eine besondere Herausforderung.“ Doch auch wenn sich die Verbindung dank der Technik aufrecht halten ließ, gibt es Grenzen für die eigentliche Aufgabe. „Eine Videokonferenz, eine Email oder auch ein Messenger-Dienst ist nur ein schwacher Ersatz für die schmerzlich vermissten Begegnungen“, findet Rüdiger Skopek.

Gegenseitige Besuche, Jubiläumsfeiern, Schüleraustausche und viele weitere Veranstaltungen mussten ausfallen oder wurden auf 2021 verschoben. „Die wichtige Aufgabe der Friedensicherung und der Völkerfreundschaft auf der Ebene der Kommunen soll auch in der Zukunft ein zentraler Punkt in den internationalen Beziehungen sein“, schreibt die Stadtverwaltung. Sie will dabei gezielt den Jugendaustausch über die Schulen forcieren.

„Der neue Geopark in der Region Saimaa/Finnland, der Preis der Bibliothek Gotha oder auch das Fußball-Camp der Mädchen aus Swindon sind Anlässe und Themen, die den Austausch 2021 und 2022 beflügeln werden“, heißt es aus dem Rathaus. Für Fragen und Anregungen können interessierte Bürgerinnen und Bürger sich an Rüdiger Skopek unter Telefon (05341) 839-3598 oder per Email an Ruediger.Skopek@stadt.salzgitter.de wenden.

Von Roland Weiterer