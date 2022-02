Die Stadt Salzgitter legt sich 25 neue Sirenen zu

Salzgitter

Die Stadt Salzgitter modernisiert ihren Bestand an Sirenen und legt sich gut 25 neue Geräte zu. Das ist eine Reaktion aus dem Warntag im September 2020, bei dem klar wurde, dass die Anlagen nicht alle Ortsteile erreichen. Gut 650.000 Euro nimmt die Stadt dafür in die Hand, den Großteil der Kosten trägt aber der Bund, der die Investition mit 580.600 Euro bezuschusst. Im kommenden Sommer sollen die neuen Anlagen montiert werden.

„Großbrände, Störfälle in Industrieanlagen oder Naturkatastrophen – es gibt eine Vielzahl von Szenarien, bei denen es erforderlich ist, die betroffene Bevölkerung vor Gefahren zu warnen und per Durchsagen zu informieren“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Nicht zuletzt die verheerenden Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 hätten gezeigt, dass es hierbei auf den richtigen Mix zwischen moderner Technik wie Warn-Apps und Althergebrachtem wie Warnmeldungen im Radio- und Fernsehprogramm ankommt.

„In diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, dass Sirenen für eine effektive Warnung der Bevölkerung weiterhin unverzichtbar sind, da durch das eindringliche und laute Tonsignal alle Personen in der Nähe auf eine drohende Gefahr hingewiesen und in der Nacht geweckt werden“, teilt die Stadt mit. Letztmalig heulten die insgesamt 35 Sirenen im Rahmen des bundesweiten Warntages 2020 eine Minute lang.

Dabei stellte die Stadt fest, „dass für eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung in den Wohngebieten weitere Sirenen erforderlich sind“. Durch ein vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) initiiertes Förderprogramm bestehe nun die Möglichkeit, die bestehenden Lücken kurzfristig zu schließen sowie eine technische Erneuerung des Sirenennetzes umzusetzen.

„Die Erkenntnisse aus dem Warntag haben wir genutzt und innerhalb weniger Tage nach Bekanntgabe des Förderprogramms einen gut begründeten Antrag für die Optimierung des Sirenennetzes in Salzgitter eingereicht. Es freut mich, dass unser Konzept in vollem Umfang überzeugt hat und uns Fördermittel in Höhe von 580.600 Euro zugewiesen wurden“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel.

Das Netz wird komplett überarbeitet. Von den 35 vorhandenen Sirenen im Bestand werden 27 alte Modelle abgebaut und verschrottet. An den Standorten sind neue Hochleistungsanlagen vorgesehen. Die Stadt streicht drei Standorte und rüstet fünf vorhandene Hochleistungssirenen nach mit einem zusätzlichen Steuergerät. Hinzu kommen bis zu 25 neue Standorte, so dass insgesamt 55 Sirenen im Notfall heulen können. Die genaue Zahl ergebe sich aus der Feinplanung mit der noch zu beauftragenden Fachfirma, teilt die Verwaltung mit.

Die neuen Hochleistungssirenen können nicht nur Warnsignale abgeben, sondern lassen sich auch für Sprachdurchsagen nutzen. Außer den bisherigen Standorten will die Stadt insbesondere in SZ-Bad, Lesse, Lebenstedt und Watenstedt neue Sirenen auf öffentlichen Gebäuden oder Masten installieren lassen. Derzeit wird durch eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung die Auftragsvergabe vorbereitet, heißt es. Mit dem Um- bzw. Aufbau der ersten Anlagen sei ab Sommer des Jahres zu rechnen, heißt es.

Aber die Stadt will sich nicht nur um die technische Umsetzung kümmern, sondern auch die Bevölkerung für die Bedeutung der Sirenen neu sensibilisieren. „Leider kennen viele Mitbürgerinnen und Mitbürger die Sirenensignale nicht oder bringen sie nur mit der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr in Verbindung. Daher werden wir die Sirenen ab 2023 ausschließlich zur Warnung der Bevölkerung einsetzen – so ist für jeden klar erkennbar, dass es sich dann um eine akute Gefahrensituation handelt“, ergänzt Feuerwehrdezernent Eric Neiseke. Die Alarmierung der Ortsfeuerwehren ist durch die Ausstattung aller Feuerwehrangehörigen mit digitalen Meldeempfängern weiterhin sichergestellt.

Von Roland Weiterer