Die Stadt Salzgitter gründet einen Runden Tisch Ukraine

Salzgitter

Die Stadt hat einen Runden Tisch Ukraine gegründet. „Wir haben unsere erfolgreiche Netzwerkerfahrung aus der Flüchtlingskrise genutzt“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Am 4. März erfolgte der erste digitale Austausch mit Akteuren aus den Bereich Wirtschaft, Sozialverbänden, Schule, Gewerkschaften, Hilfsorganisationen, Kirchen, Polizei, Feuerwehr und Verwaltung.

Alle Beteiligten lobten die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Gut gefüllte Schulkeller mit dank tatkräftiger Unterstützung von helfenden Schulkindern sortierte Sachspenden stoßen laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung an ihre Grenzen. „Fragen der Lagerung und des Transportes gilt es nun zu klären, aber es geht auch darum, ein Signal zu senden, dass vorerst keine Sach- und Kleiderspenden mehr benötigt werden.“

„Zeichen der Solidarität sind enorm wichtig und von unschätzbaren Wert. Doch materielle Hilfe für alle ukrainischen Staatsbürgerinnen und –bürger ist ebenso wichtig – in der Ukraine, in den osteuropäischen Nachbarländer oder wo die Flüchtenden auch immer ankommen“, heißt es aus dem Rathaus. Die Entwicklung der Ereignisse sei so dynamisch, dass eine verlässliche Einschätzung der Lage aktuell nicht möglich ist. Weder ist bekannt wie viele ukrainische Bürgerinnen und Bürger tatsächlich nach Deutschland kommen noch wie der tatsächliche Bedarf an Hilfsgütern ist.

„Hilfe erreicht jedoch nur ihr Ziel, wenn diese bedarfsgerecht ist und da ankommt, wo sie gebraucht wird.“ Der Runde Tisch richtet daher den Appell an die Menschen in Salzgitter: „Aktuell ist mit einer Geldspende an die bekannten Spendenkonten der großen Hilfsorganisationen mehr geholfen als mit Sachspenden.“ Die Hilfsorganisationen könnten einschätzen, was wo beispielsweise in den osteuropäischen Nachbarländern, die aktuell die größte Zahl an geflüchteten Menschen aus der Ukraine versorgen, benötigt wird und entsprechend einkaufen.

Für Fragen der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen hat die Stadt Salzgitter eine „Ukrainehilfe-Hotline“ unter Tel. (05341) 839-4080 geschaltet. Diese ist täglich von 8 bis 20 Uhr besetzt. Per Email wenden sich Ratsuchende an ukrainehilfe@stadt.salzgitter.de. Zudem werden alle wichtigen Informationen im Zusammenhang mit der Ukrainekrise auf der Internetseite www.salzgitter.de/ukrainehilfe veröffentlicht. In Kürze soll dort auch ein Flyer in ukrainischer Sprache mit wichtigen Informationen für ankommende Flüchtlinge sowie ein Meldebogen eingestellt.

„In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass sich aus der Ukraine geflohene Menschen, die in Salzgitter ankommen, am besten sofort telefonisch bei der Hotline melden“, schreibt die Stadtverwaltung. „Dies gilt auch, wenn sie bei Bekannten oder Verwandten Unterkunft erhalten haben.“

Von Roland Weiterer