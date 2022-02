Die Stadt Salzgitter bietet Lehrgänge für die Jugendarbeit an

Salzgitter

Für Jugendliche ab 16 Jahren, die Interesse haben, als Jugendleiterin oder Jugendleiter ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätig zu sein, bietet die Jugendförderung der Stadt Salzgitter jährlich Jugendleiterkurse an. Für die im Mai und November beginnenden Lehrgänge gibt es noch freie Plätze.

Interesse für eine Tätigkeit mit Kinder- und Jugendgruppen sollte ebenso mitgebracht werden wie Zuverlässigkeit und Verantwortungsgefühl. Außer der Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten sollte der Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Vordergrund stehen. Weiterhin werden die Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses und die Teilnahme an allen Kursterminen sowie vorausgesetzt.

Die Kurse umfassen etwa 40 Zeitstunden und sind über drei Wochenenden verteilt beziehungsweise bei der ersten Freizeit über zwei Wochenenden in Kombination mit der viertägigen Schnupperfreizeit. Es geht um Rechtsfragen, Pädagogik und viele Handlungsanregungen für die Praxis: Gruppenspiele, Organisation und Planung von Freizeiten und Veranstaltungen. Darüber hinaus gibt es Tipps und Tricks für die Öffentlichkeitsarbeit, die Beantragung von Zuschüssen und andere Hilfestellungen.

Die Jugendförderung der Stadt bietet den Interessenten eine pädagogische Ausbildung, interessante Praxiseinsätze und viele Möglichkeiten, Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen zu machen. Eine Aufwandsentschädigung für den Einsatz gehört in der Regel dazu. Mit dem Erwerb der JugendleiterCard (Juleica) sind zahlreiche Vergünstigungen in vielen öffentlichen Einrichtungen verbunden wie zum Beispiel der Kino- oder Schwimmbadbesuch. Auch für Bewerbungen können die Qualifikation und die Juleica von Nutzen sein.

Die erste Ausbildung beginnt mit der Vermittlung des theoretischen und rechtlichen Grundwissens an zwei Wochenenden im Mai in der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof (7. und 8. Mai sowie 21. und 22. Mai jeweils von 9 bis 17). Die Teilnehmenden haben dann als Betreuungsperson an der Pfingstfreizeit auf der Insel Neuwerk (4. bis 7. Juni) die Möglichkeit, das vermittelte Wissen praktisch umzusetzen und das eigene Handeln in der Gruppe zu reflektieren. Zusätzlich finden dort noch weitere kleine Unterrichteinheiten und Übungen statt. Die Teilnahme an der Kurzfreizeit auf Neuwerk ist verpflichtender Bestandteil der Ausbildung.

Die zweite Ausbildung in der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof steht am 5. und 6. November sowie am 19. und 20. November an. Der Abschluss folgt in dem Kurs am 3. und 4. Dezembe. Die Kosten betragen jeweils 20 Euro. Eine Online-Anmeldung ist möglich. Die Leitung haben Dieter Holters und André Blase aus dem Amt für Kommunale Kinder- und Jugendförderung. Sie sind zu erreichen per Email an dieter.holters@stadt.salzgitter.de beziehungsweise an andre.blase@stadt.salzgitter.de oder unter Tel. (05341) 902118.

Von Roland Weiterer