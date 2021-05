Die Salzgitter AG ist zurück in der Gewinnzone

Salzgitter

Gute Nachrichten versendet die Salzgitter AG. Sie schreibt wieder schwarze Zahlen und erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Vorsteuergewinn von 117,3 Millionen Euro. Dazu trugt nach Angaben des Konzern „bei einer anhaltenden Marktbelebung und aufwärtsgerichteten Stahlpreisentwicklung vor allem die erfreulichen Ergebnisse der Geschäftsbereiche Flachstahl und Handel“ bei. Hinzu komme ein 42,5 Millionen-Euro-Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG. „Nahezu alle Segmente zeigten im Quartalsverlauf eine kontinuierliche Steigerung ihrer Monatsergebnisse“.

Der Außenumsatz des Konzerns blieb im Vergleich zum ersten Quartal 2020 stabil bei 2,094 Milliarden Euro, doch vor einem Jahr stand unter dem Strich ein Verlust von 31,4 Millionen Euro. Nun blieb was übrig, was auch die Gesellschafter freuen dürfte. Die 76,6 Millionen Euro nach Steuern ergeben 1,38 Euro je Aktie sowie 13,2 Prozent Verzinsung des eingesetzten Kapitals, meldet die Salzgitter AG. Darüber hinaus summieren sich die stillen Reserven aus dem Kauf der Beteiligung an der Aurubis AG und den vorsorglich erworbenen CO2-Zertifikaten für die am 1. Januar 2021 begonnene vierte Periode des Europäischen Treibhausgas-Emissionshandelssystems inzwischen auf über eine Milliarde Euro.

Für den Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann ist die Salzgitter AG dank des „konsequenten Corona-Managements und der frühzeitig ergriffenen Maßnahmen zur Ergebnis- und Liquiditätssicherung aus eigener Kraft in der Spur geblieben“. Er spricht von einem „gelungenen Auftakt“ 2021. „Das Quartalsergebnis und die verbesserte Beschäftigungslage geben allen Anlass, mit Zuversicht auf den weiteren Verlauf des Jahres zu blicken.“ Das Unternehmen sei finanziell und bilanziell robust aufgestellt.

„Unseren Weg als Pionier der CO2-armen Stahlerzeugung setzen wir konsequent fort“, kündigt Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann an. Angesichts des guten Starts in das Jahr und der dynamisch gestiegenen Walzstahlpreise erwartet der Konzern „unter ausdrücklichem Hinweis auf das nach wie vor immanente Risiko der Corona-Pandemie“ einen auf mehr als 8,5 Milliarden Euro gesteigerten Umsatz und einen Vorsteuergewinn zwischen 300 und 400 Mio. Millionen Euro, was „eine sichtbar über dem Vorjahreswert liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital“ verspricht.

Allerdings können Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungskursen den Verlauf des Geschäftsjahres 2021 erheblich beeinflussen. „Die hieraus resultierende Schwankungsbreite des Konzernergebnisses vor Steuern kann ein beträchtliches Ausmaß sowohl in negativer als auch in positiver Richtung annehmen.“

Von Roland Weiterer