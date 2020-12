Die Personalausweise in Salzgitter werden teurer

Salzgitter

Das BürgerCenter der Stadt informiert, dass die derzeitige Gebühr eines Personalausweises von 28,80 Euro ab 2021 bundeseinheitlich angepasst wird. Ab 1. Januar 2021 beträgt die Gebühr 37 Euro für antragstellende Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben.

Die Gültigkeitsdauer bleibt wie bisher bei zehn Jahren. Im Gegenzug fallen keine zusätzlichen Kosten mehr für eine nachträgliche Aktivierung der Onlinefunktionen oder die Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises an. Bislang werden dafür jeweils 6,00 Euro verlangt.

Die Gebühr für eine Person, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht 24 Jahre alt ist, beträgt 22,80 Euro und die Gebühr für den vorläufigen Personalausweis mit zehn Euro bleiben gleich. Für die Beantragung eines neuen Personalausweises ist das persönliche Erscheinen in einem der beiden BürgerCenter in Lebenstedt und Salzgitter-Bad in jedem Fall erforderlich.

Mitzubringen sind ein aktuelles, biometrietaugliches Foto sowie der bisherige Personalausweis. Auf der Homepage der Stadt Salzgitter kann ein Termin online in einem der BürgerCenter gebucht werden.

Zum 1. Januar 2021 wird die eID-Karte für E EU-Bürger eingeführt. Die „eID-Karte“ ist die Abkürzung für „Karte mit Funktion zum elektronischen Identitätsnachweis.“ Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie Angehörige des Europäischen Wirtschaftsraumes ( Norwegen, Island und Liechtenstein) können damit die Online-Ausweisfunktion für sich verfügbar machen.

Diese Funktion steht bislang lediglich Bundesbürgern mit dem Personalausweis sowie Ausländern, die unter das Aufenthaltsgesetz fallen (mit dem elektronischen Aufenthaltstitel) zur Verfügung. Die eID-Karte ist kein Ausweis und somit kein Pflichtdokument zur Erfüllung der Ausweispflicht. Eine Aufnahme eines Lichtbildes in die eID-Karte ist nicht vorgesehen.

Die Karte kann gegen eine Gebühr in Höhe von 37 Euro in einem der beiden BürgerCenter beantragt werden. Ein anerkannter und gültiger ausländischer Pass oder Personalausweis muss vorgelegt werden, damit eine persönliche Identifizierung möglich ist.

Von Roland Weiterer