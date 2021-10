Die Menschen und ihre Lieblingsorte in Salzgitter

Salzgitter

Drei Fotografen und eine Fotografin wollen ab Mitte November auf die Suche nach Lieblingsorten in der Stadt gehen, aber nicht nach den eigenen, sondern denen der Menschen in Salzgitter. Rolf Großjohann, Rudi Karliczek, Siegfried Krause und Jennifer Kampani starten zusammen mit dem freien Kunststudio „Spektrum“ ein Projekt, an dessen Ende eine Ausstellung in Salder samt Katalog geplant ist. Jede Einwohnerin und jeder Einwohner ist eingeladen, sich dafür am persönlichen Lieblingsort fotografieren zu lassen.

Die Idee hatte Salzgitters Bürgermeister Stefan Klein, der auf künstlerische Weise die Vielseitigkeit und Schönheit seiner Heimatstadt zeigen möchte. Er sprach den Fotografen Rolf Großjohann an, der seine Kollegin und seine Kollegen mit ins Boot holte. „Jeder Mensch hat sie: Orte, zu denen man immer wieder zurückkehrt, weil sie Energie, Ruhe und Lebenskraft spenden“, heißt es in der Ankündigung, mit der sich die Fotografen nun auf die Suche machen nach Bewohnerinnen und Bewohnern, die ihren Lieblingsort in Salzgitter vorstellen möchten.

Das kann überall sein. Ob draußen in der Natur, auf Plätzen im Freien genauso wie in Gebäuden, seien es Museen, Kirchen oder Kneipen, auch Doko-Ecke kann eine „magische Anziehungskraft“, um so ein Lieblingsort zu sein. Denn nicht nur Einzelpersonen dürfen sich beteiligen, auch die Familie, die Skatrunde oder die Kegeltruppe sind gefragt, wenn alle einen gemeinsamen Lieblingsort haben und sie maximal zu fünft sind.

„Wir wollen einen Querschnitt aus der Bevölkerung haben“, sagt Siegfried Krause. Vom Arbeitslosen bis zur Firmenchefin, von der Schülerin bis zum Rentner: Jeder ist eingeladen zum Mitmachen. Umso vielseitiger die Beteiligten und ihre Lieblingsorte sind, umso spannender ist das Ergebnis, das vom 10. Dezember 2022 bis 5. Februar 2023 in der Städtischen Galerie Schloss Salder zu sehen ist.

Doch bis dahin wartet eine Menge Arbeit auf das Quartett. Bis zum 15. November können sich Interessierte per Email an die Adresse Mail.Lieblingsorte@web.de bewerben. Sie sollten ihren Lieblingsort und ihre Kontaktdaten nennen. Rolf Großjohann, Rudi Karliczek, Siegfried Krause und Jennifer Kampani wählen gemeinsam mit Initiator Stefan Klein dann 60 Kandidaten aus, mit denen sie bis zum kommenden Frühjahr die Bilder machen. 50 davon kommen in die „Lieblingsorte“-Ausstellung, nach deren Ende die fotografierten Personen ihr Bild geschenkt bekommen.

Als verbindendes Element haben sich Stefan Klein und sein Team einen Stuhl ausgesucht, der sich in jeder Aufnahme wiederfindet. Ob das Konzept bei den Menschen in Salzgitter zündet, ist aber nicht bekannt. „Wir lassen einen Ballon steigen und schauen, was passiert“, heißt es zum Auftakt der Bewerbungsfrist. Auf gut 19.000 Euro belaufen sich die Kosten für das Projekt, der Konrad-Fonds übernimmt 80 Prozent davon.

Von Roland Weiterer