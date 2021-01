Die Ludwig-Erhardt-Schule in Salzgitter stellt sich vor

Salzgitter

Gleich drei Informationsveranstaltungen plant die Ludwig-Erhard-Schule in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Lebenstedt in der kommenden Woche. Los geht es mit dem Beruflichen Gymnasium am Dienstag, 19. Januar 2021, um 18 Uhr. Wegen der Kontaktbeschränkungen ist nur eine Online-Veranstaltung möglich.

Durch den Besuch eines Beruflichen Gymnasiums kann nach drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife ( Abitur) erlangt werden. An der Ludwig-Erhard-Schule kann das Berufliche Gymnasium Wirtschaft (Wirtschaftsgymnasium) oder das Berufliche Gymnasium Gesundheit und Soziales, Schwerpunkt Gesundheit-Pflege besucht werden. Voraussetzung ist der Erweiterte Sekundarabschluss I. Auch Schüler der 10. oder 11. Klasse eines allgemein bildenden Gymnasiums können auf ein Berufliches Gymnasium wechseln.

Anzeige

Die berufsbezogene Schwerpunktbildung hilft den Schülern bei der Studien- oder Berufswahl; der Schulbesuch des Beruflichen Gymnasiums schränkt aber in keiner Weise bei der Wahl eines Studienfaches oder Berufes ein. Die freie Wahl bleibt - wie bei der Schwerpunktsetzung der allgemein bildenden Oberstufe des Gymnasiums - durch die allgemeine Hochschulreife erhalten.

Die Berufsfachschulen-Wirtschaft an der Ludwig-Erhard-Schule werden am Mittwoch, 20. Januar, um 17 Uhr vorgestellt. Jugendliche und ihre Eltern können sich einen Überblick über die Angebote verschaffen. Es besteht die Möglichkeit, wirtschaftliche Grundkenntnisse zu erwerben und den Realschulabschluss bzw. den erweiterten Sekundarabschluss I zu erlangen. Durch die Vermittlung von Inhalten des ersten Ausbildungsjahres ist eine Anrechnung als erstes Ausbildungsjahr von Seiten des Ausbildungsbetriebes möglich.

Um die Fachhochschulreife geht es beim Informationsabend am Donnerstag, 21. Januar, um 18 Uhr. An der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Wirtschaft, kann nach zwei Jahren die Allgemeine Fachhochschulreife („ Fachabitur“) erlangt werden. Voraussetzung zum Besuch ist der Realschulabschluss. Für die Klasse 11 muss zudem ein Vertrag für ein kaufmännisch-verwaltendes Praktikum abgeschlossen werden.

Wer bereits über eine kaufmännisch-verwaltende Berufsausbildung oder mehrjährige Berufserfahrung verfügt, kann innerhalb eines Jahres (Besuch der Klasse 12) den Abschluss erreichen. Mit der Allgemeinen Fachhochschulreife können alle Studiengänge an allen Fachhochschulen in Deutschland besucht werden. Außerdem nehmen viele Universitäten Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschule Wirtschaft in fachlich entsprechende Studiengänge auf.

Weitergehende Informationen, telefonische und persönliche Beratung erhalten Interessierte unter Tel. (05341) 839-7100. Der jeweilige Zugangslink findet sich auf der Homepage der Ludwig-Erhard-Schule auf www.les-sz.de.

Von Roland Weiterer