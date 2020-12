Die Partei Die Linke in Salzgitter und der Region ist überzeugt von der Arbeit ihres Bundestagskandidaten Viktor Perli in Berlin und schickt ihn auch bei der nächsten Wahl im Herbst 2021 ins Rennen um das Mandat im Kreis 49. Er macht sich in diesen Zeiten stark für die Geringverdiener, die unter der Pandemie besondres hart zu leiden haben.