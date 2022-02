Die Integrationsarbeit in der Stadt Salzgitter hört nicht auf

Salzgitter

Gute Nachricht aus dem Rathaus. Das Land unterstützt in diesem Jahr die Stadt mit rund 4,5 Millionen Euro aus dem Integrationsfonds. Damit greift Salzgitter fast die Hälfte der insgesamt zehn Millionen Euro ab, die das Land in diesem Jahr an insgesamt zwölf Städte in Niedersachsen auszahlt.

Für Oberbürgermeister Frank Klingebiel verweist „auf die Flüchtlingskrise ab 2015, den Zuzug von rund 6.500 Flüchtlingen in unsere Stadt und die damit bedingten enormen Herausforderungen“. Um diese zu bewältigen, hatte er von der Landesregierung nicht nur einen Stopp beim Zuzug verlangt, sondern auch eine finanzielle Unterstützung. Ohne die seit 2017 vom Land im Rahmen des Integrationsfonds gezahlten rund 26,57 Millionen Euro wären die Auswirkungen nach seinen Worten „kaum zu bewerkstelligen gewesen“.

Mit Mitteln des Integrationsfonds konnten und können vielfältige Angebote und Maßnahmen in der Stadt umgesetzt werden. Dazu gehören laut Verwaltung viele niedrigschwellige Angebote wie Schulsozialarbeit, Streetwork, Beschäftigungsförderung, Integrationsangebote in den Stadtteilen, Kontorsarbeit oder Sprachförderung. Die Stadt arbeitet mit zahlreichen Trägern wie der Diakonie, der AWO, dem SOS-Mütterzentrum, der Caritas oder dem DRK zusammen.

Doch auch „Sichtbares“ wurde auf die Straße gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. So seien der Bau oder die Sanierung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Mitteln aus dem Integrationsfonds realisiert worden. Die Liste ist lang. Die Verwaltung nennt den Ausbau der Steinbergschule zu einer Kindertagesstätte mit zwei Kindergartengruppen und einer Krippengruppe, den Anbau einer Krippengruppe an die Kita Apostelgemeinde, die Grundsanierung und der Teilausbau der Kita Martin Luther oder die Schaffung einer Kita-Gruppe im Pfarrhaus St. Lukas.

Weitere Projekte, die mit Landesmitteln gefördert worden, sind die Grundsanierung des Kinder- und Jugendtreffs „Graffiti“, der Umbau des Käthe-Kollwitz-Hauses für zwei Kindergartengruppen, der Neubau einer viergruppigen Kindertagesstätte auf dem Gelände der Grundschule Am See, der Neubau einer fünfgruppigen Kindertagesstätte im Neubaugebiet Fredenberg West und der Kauf von Raummodulen für die Errichtung einer Grundschule in Lebenstedt.

„Dass es hier auch und gerade um den sozialen Frieden in unserer Stadt geht, hat auch das Land erkannt“, freut sich Frank Klingebiel über rund 44,6 Prozent der gesamten Mittel aus dem Integrationsfonds. „Integration ist und bleibt eine Langzeitaufgabe. Auch in Zukunft wird es wichtig sein, Integrationsprojekte dauerhaft und verlässlich finanziell zu unterstützen.“

Von Roland Weiterer