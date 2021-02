Die Freikirche in Salzgitter lädt ein zum Online-Glaubenskurs

Salzgitter

Unter dem Namen „Alpha für Alle“ startet am 25. Februar der womöglich größte Glaubenskurs im deutschsprachigen Raum im Online-Format. Teilnehmen können alle Interessierten, Vorkenntnisse oder Zugehörigkeit zu einer Kirche sind nicht nötig.

Was ist der Sinn des Lebens? Warum gibt es Leid in der Welt? Gibt es einen Gott? Für Menschen, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, bietet die christliche Organisation Alpha Deutschland in Kassel zusammen mit Kirchengemeinden aus dem deutschsprachigen Raum den digitalen Alpha-Kurs an, unter anderem auch mit der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Salzgitter.

Zur kostenlosen Teilnahme sind alle eingeladen, die sich mit Fragen zum Leben, Sinn, Spiritualität, dem christlichen Glauben und Ähnlichem auseinandersetzen möchten. Die Treffen laufen per Videokonferenz. Es geht los mit interaktiven Elementen, um miteinander in Kontakt zu kommen; einem Video, das ein Thema des christlichen Glaubens behandelt und Impulse sowie Personen aus der ganzen Welt vorstellt. In Gesprächsgruppen kann gefragt, diskutiert oder geschwiegen werden. „Es besteht kein Zwang, die Atmosphäre ist offen, locker und respektvoll“, so Pastor Benjamin Speitelsbach.

Interessierte können sich auf www.alpha-fuer-alle.org informieren und unverbindlich und kostenlos anmelden. Das erste Treffen am Donnerstag, 25. Februar, um 20 Uhr wird Schnuppercharakter haben. Alpha ist weltweit der am meisten verbreitete christliche Glaubenskurs.

Von Roland Weiterer