Die Corona-Krise hat auch Gewinner in Salzgitter

Salzgitter

Die Corona-Pandemie stellt das Leben in vielen Bereichen auf den Kopf. Für zahllose Menschen geht sie einher mit wirtschaftlichen Belastungen und führt mitunter zu Existenzängsten. Manche gehören dagegen zu den Krisengewinnern, auch wenn sie sich das in der Form sicher nicht gewünscht haben. Peter Breitenbach und sein Computerfachgeschäft neon sind so ein Fall, der Handel in seiner Branche boomt.

Der gelernte Einzelhandelskaufmann und Fernsehtechniker hätte sich nicht vorstellen können, dass sein Online-Shop derart floriert. Vor 22 Jahren eröffnete er sein Geschäft in Salzgitter, schon seit 20 Jahren ist er auch im Internet aktiv. Doch der Handel dort trug zehn bis maximal 20 Prozent zum Umsatz bei. Mit Beginn der Corona-Krise hat sich das gewaltig verschoben. Homeoffice und Homeschooling führten dazu, dass immer mehr Menschen daheim ihre Büros modernisieren und dafür im Netz die Hardware bestellen.

Vor allem Laptops sind gefragt, aber auch Bildschirme, Headsets, Webcams oder Drucker. Nicht nur bei den Privatkunden läuft es. Firmen haben ihre IT-Infrasturktur aufgerüstet, brauchten neue Server, mussten sich vernetzen oder spezifische Software installieren. Das Wachstum in der Firmenkundenbetreuung trug dazu bei, dass bei Peter Breitenbach das Geschäftsjahr 2020 „außerordentlich erfolgreich“ war.

Und während bei den Nachbarn in der Lebenstedter Fußgängerzone die Türen zu bleiben, stehen morgens die Paletten mit neuer Ware vor dem neon-Shop im Fischzug 1. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland und darüber hinaus. Vor allem abends und nachts gehen die Bestellungen ein, vormittags wirft das Warenwirtschaftssystem die Lieferettiketten aus, dann macht sich das neon-Team ans Einpacken.

Die Nachfrage hängt von der Preispolitik ab, weiß Peter Breitenbach. Sein Shop ist in den gängigen Suchmaschinen bei geizhals.de und idealo.de gelistet, was nicht ganz billig ist. Jeder Klick der Nutzer kostet ihn Geld. Genauso wichtig sind für ihn die langjährigen Kontakte zu Lieferanten und Distributoren, nicht nur in Deutschland. Denn mit dem Nachschub hapert es manchmal. Peter Breitenbach: „Dank unserer guten Drähte können wir aber schnell auf den Markt reagieren.“

Von Roland Weiterer