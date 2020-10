Die Babys und die Sprache: Salzgitters VHS lädt ein zum Online-Vortrag 

Salzgitter

Die Volkshochschule ( VHS) der Stadt lädt für Mittwoch, 14. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Online-Vortrag „Von Melodien zu Wörtern: Wie Babys Sprache(n) lernen“ auf ihre Internetseiten ein. Babys besitzen die angeborene Fähigkeit zum Erlernen von Sprache. Sie können jede Sprache der Welt erlernen, unabhängig davon, wie komplex sie ist. Im Unterschied zu Erwachsenen können Babys auch scheinbar mühelos zwei und mehr Sprachen erwerben.

Die Muttersprache hinterlässt bereits vor der Geburt Spuren im Gehirn, die sich dann in den Melodien der Weinlaute Neugeborener zeigen. Die Sprachentwicklung beginnt „musikalisch“ mit einer gerichteten Veränderung der Melodieformen im Weinen in dem ersten bis zum dritten Monaten. In den neuartigen Lautäußerungen ab dem zweiten Lebensmonat werden diese frühen Erfahrungen aufgegriffen und weiterentwickelt.

Prof. Kathleen Wermke wird in ihrem Vortrag die Fragen beantworten: Weinen Mädchen anders als Jungen? Wie werden aus ersten Artikulationsbewegungen Silben? Welchen medizin-diagnostischen Wert haben Babylautanalysen? Was können Eltern tun, damit Babys Sprache(n) besser lernen?

Der Vortrag wird den Beginn der Sprachentwicklung im ersten Lebensjahr anhand von Ton- und Videobeispielen erläutern. Prof. Kathleen Wermke leitet das interdisziplinäre Zentrum für vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen (ZVES) an der Poliklinik für Kieferorthopädie der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg.. Anmeldung und nähere Informationen auf der Internetseite der VHS Salzgitter.

Von Roland Weiterer