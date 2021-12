Deutschlands schönste Leuchttürme mit Kunst aus Salzgitter

Salzgitter

Viel Zeit bleibt nicht mehr. Wer jetzt noch ein Geschenk sucht, muss sich sputen. Eine Woche vor Heiligabend wird es schwierig, noch etwas Originelles aufzutun. Wäre da nicht Gudrun Nagel-Wiemer aus Lebenstedt. Die freiberufliche Kunstmalerin, die auch gerne bastelt, backt und dichtet, hat für 2022 erstmals einen Leuchtturm-Kalender aufgelegt, der seine Betrachter an die Küste entführt.

Nun fallen Kalender nicht gerade in die Kategorie der einfallsreichsten Präsente zu Weihnachten, doch die Aquarell-Ausgabe aus Salzgitter hat eine besondere Note und gibt es in mehreren Ausführungen und Kombinationen von Leuchttürmen, die an Nord- und Ostsee stehen. Viele davon hat Gudrun Nagel-Wiemer mit eigenen Augen gesehen. Ihr Mann und sie sind ausgesprochene Fans des Meeres.

Bei den ihr unbekannten Exemplaren nutzte sie ein Foto, um sie zu malen. Viele Bilder entstanden dabei durch Hinweise von Verwandten oder Bekannten. Mittlerweile sind es mehr als 20 Leuchttürme, die Gudrun Nagel-Wiemer in Aquarellfarben erstellte. Die schönsten Motive wählte sie für die Kalender aus. Der Rote Sand ist dabei, jenes mächtige Bauwerk in der Deutschen Bucht. Aber auch der gelb-rote Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland, List-Ost auf Sylt und der Lange Christian in Kampen sind zu sehen, Leuchttürme aus Warnemünde bei Rostock, aus Schleimünde oder Hiddensee finden sich auf den 13 Seiten.

Das Malen ist ein Teil ihres Lebens. Schon in der Kindheit experimentierte die heute 69-jährige Hobbykünstlerin mit Farben und Pinseln. „Ich habe mich in den verschiedensten Maltechniken versucht“, so Gudrun Nagel-Wiemer. Mit 14 Jahren entstand das erste Bild mit Ölfarben, es folgten einige Jahre der Seiden-Malerei und dann die Aquarell-Malerei, die vor allem in den vergangenen zwei Jahren eine große Rolle spielte.

Viel Zeit und Ruhe waren nötig. Als sitze sie am Strand und male einen Leuchtturm. Mittlerweile ist die Serie fertig. Das heißt nicht, dass Gudrun Nagel-Wiemer keine mehr malen will. Sie erfüllt gerne Wünsche, bringt es aber auch fertig, einen alten Leuchtturm nochmal aus neuer Perspektive oder bei anderem Wetter zu malen.

Wer mehr wissen will, wird im Internet unter der Adresse www.gudruns-aquarell-galerie.de fündig. Dort lassen sich die Leuchtturm-Kalender in Hochglanz im A3-Format für 35 Euro oder als matte A4-VAriante (18 Euro) bestellen. Mit etwas Glück finden sich auch noch Exemplare in der Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt.

Von Roland Weiterer