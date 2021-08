Der talentCAMPus in Salzgitter dreht sich um den Klimawandel

Salzgitter

Im Kniestedter Herrenhaus in Salzgitter-Bad haben junge Klima-Helden ihr Lager aufgeschlagen. Gut 20 Kinder und Jugendlichen machten in diesem Sommer mit in der talentCAMPus-Projektreihe, widmeten sich dem „Erdfieber und Heilpflanzen“. Bereits in den Osterferien hatten sich Schülerinnen und Schüler im Alter von neun bis 15 Jahren unter dem Titel „Kleine Tiere, große Wirkung“ mit dem Klimawandel auseinander gesetzt und nach Auswirkungen vor der eigenen Haustür gesucht. Kooperationspartner des Campus waren das Mütterzentrum Salzgitter und die Stadtbibliothek der Stadt Salzgitter.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Beate Vitt vom Kinder- und Jugendtreff Hamberg erfuhren die Teilnehmenden an zwei Tagen bei ausgiebigen Ausflügen in den Wald, auf dem Bismarckturm, aber auch rund um die Vöppstedter Ruine und in den Greifpark viel Neues über Heilpflanzen, die Kommunikation der Pflanzen untereinander und die Auswirkungen des Klimawandels. Mit Hilfe einer Pflanzen-App bestimmten sie die gefundenen Exemplare. Es wurden Armbänder aus Brennnesseln gestaltet und essbare Kräuter zu einem Speisequark verarbeitet.

Zurück in der Volkshochschule entstanden nach einer Internetrecherche die unterschiedlichsten Steckbriefe der neu entdeckten Lieblingspflanzen. Höhepunkt war die Gestaltung eines eigenen Brettspiels. Zunächst ging es darum, sich Gedanken zu machen, wie man das Gelernte in solch einem Spiel umsetzen kann. Es mussten ja auch Würfel, Figuren, Karten und das Drumherum gestaltet werden. Eine verständliche Anleitung durfte gleichfalls nicht fehlen.

Bei der kreativen Umsetzung halfen die Dozenten und die Dozentin. Verschiedene künstlerische Techniken unter anderem Gel-Druck und Handlettering kamen zum Einsatz. Jedes einzelne Spiel wurde ein kleines Kunstwerk. Auch wenn es nicht immer um das Thema Heilpflanzen ging. Die Kinder und Jugendlichen brachten viel Fantasie und Kreativität ein. Ein Besuch in der Stadtbibliothek in Salzgitter-Bad diente ebenfalls zur Recherchearbeit rund um das Thema.

Am Ende der Woche wurden die einzelnen Spiele ausprobiert. Die Kinder und Jugendliche waren begeistert von der Woche, ein Großteil hat sich bereits für den nächsten talentCAMPus in den Herbstferien angemeldet. Dann soll als Abschluss der Spieleserie ein Memory gestaltet werden. Weitere Informationen zum talentCAMPus sowie den nächsten Projekten finden sich auf der Internetseite www.vhs-salzgitter.de oder lassen sich unter Telefon (05341) 839-2203 erfragen.

TalentCAMPus ist das kostenlose Ferienprogramm des Deutschen Volkshochschulverbandes und wird im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Von Roland Weiterer