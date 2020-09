Der Zonta-Club unterstützt das Frauenhaus in Salzgitter

Salzgitter

Es muss nicht immer ein Scheck sein. „Es ist großartig, dass unsere Frauen jetzt in dieser gemütlichen Sitzecke Ruhe und Entspannung finden können.“ Andrea Meyer, Leiterin des Frauenhauses Salzgitter, freut sich über den neuen stabilen Gartentisch, den die Präsidentin des Zonta Clubs Salzgitter, Regina Nikolei, offiziell übergeben hat. Die Sachspende im Wert von 1.000 Euro finanziert der Verein der Freunde von Zonta International.

Gerade in diesen komplizierten Zeiten soll das neue Möbelstück zur Erleichterung des Alltags im Frauenhaus beitragen. Darauf weist die AWO-Kreisvorsitzende Christa Scholz hin. Schließlich will die Einrichtung, in der Frauen Hilfe und Schutz vor Bedrohung und häuslicher Gewalt erhalten, ihren Bewohnerinnen und deren Kindern den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten.

Der Zonta Club Salzgitter unterstützt die Frauenhäuser in Salzgitter und Wolfenbüttel seit mehr als 15 Jahren. Präsidentin Regina Nikolei erklärt dies als wichtiges regionales Service-Projekt des Clubs und zeigt sich erfreut, dass die Spendenübergabe unter Beachtung der Corona-Regeln möglich geworden ist.

Von Roland Weiterer