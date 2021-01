Der Weisse Ring in Salzgitter hilft gegen den Datendiebstahl

Salzgitter

Das kontaktlose Bezahlen wird immer mehr zur Regel. Das weiß auch Markus Müller, Außenstellenleiter des Opfervereins Weisser Ring in Salzgitter. „Aber das Zahlen im Vorbeigehen birgt auch Risiken. Kriminelle können diese Technik missbrauchen, um die Bankkarten mit ihren Daten auszulesen.“ Der Weisse Ring will diese Gefahr nun reduzieren und hat spezielle Schutzhüllen für die Karten entwickelt.

Schnell, modern, unkompliziert: Immer häufiger bieten Geschäfte das sogenannte kontaktlose Bezahlen mit Giro- oder Kreditkarten an. Seit Ausbruch der Corona Pandemie fordert der Handel oft sogar eindringlich dazu auf. Das hat die Vorteile, dass kein Bargeld in die Hand genommen werden muss und dass die Verweildauer an der Kasse reduziert wird. Beim kontaktlosen Bezahlen hält der Kunde zum Zahlen nur noch seine dazu fähige Geldkarte an ein Lesegerät an der Kasse. So kann er seinen Einkauf schnell bezahlen, ohne die Geheimnummer eingeben oder auf dem Beleg unterschreiben zu müssen.

Die Verbraucher sollten auf zwei Abkürzungen achten: RIFD steht für „ Radio Frequency Identification“ und bedeutet Erkennung elektromagnetischer Wellen, NFC steht für „Near Field Communication“ und bedeutet Nahbereich Kommunikation) zwischen der Karte und einem Lesegerät. Solche Chips finden sich nicht nur in Bankkarten. Sie werden auch in einigen Fahrkarten, bei kontaktlosen Türöffnern und in Dokumenten wie dem elektronischen Reisepass verwendet.

Diese Technik kann aber Sicherheitslücken aufweisen. Markus Müller nennt sie den „elektronischen Taschendiebstahl der modernen Zeit“. Versierte Kriminelle könnten mithilfe spezieller Geräte oder Handy-Apps die Bankkarten auslesen, wenn sie nah genug an das Opfer herankommen. An die Hand- oder Jackentasche gehalten können die Daten der Geldkarte erfasst und unerlaubt genutzt werden. Besondere Schutzhüllen verhindern die RFID- oder die NFC-Funkverbindung und schirmen die Karten vor Auslesegeräten ab.

Der WEISSE RING bietet solche Hilfen nun an. So lange der Vorrat reicht, können die Abschirmhüllen kostenlos bei der Außenstelle Salzgitter angefordert werden. Anrufer sollten ihren Namen und ihre Adresse deutlich auf der Mailbox unter Telefon (0151) 55164786 Hinterlassen oder eine Email schreiben über die Homepage www.salzgitter-niedersachsen.weisser-ring.de. Ob sich eine Kredit- oder EC-Karte zum kontaktlosen Bezahlen eignet, lässt sich an einem wellenförmigen Symbol erkennen. Wer auf die kontaktfreie Zahlungsfunktion ganz verzichten möchte, kann sie von der Sparkasse oder Bank auch deaktivieren lassen.

Von Roland Weiterer