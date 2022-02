Der Seeweg in Salzgitter-Lebenstedt ist so gut wie fertig

Salzgitter

Die Ausbauarbeiten am Seeweg in Lebenstedt sind abgeschlossen. Die Strecke ist wieder nutzbar, die wichtige Verbindung zum Salzgittersee nun barrierefrei und besser beleuchtet. Im März werden noch drei Bänke aufgestellt, die Rad- und Fußwegmarkierungen aufgebracht und Bäume und Sträucher gepflanzt.

Rund drei Monate haben die Ausbauarbeiten an dem etwa drei Meter breiten und 400 Meter langen Weg nördlich des Helios-Klinikums gedauert. Der frische Asphalt ist nun vier Meter breit und kann erst bei höheren Temperaturen entsprechend markiert werden. Es wird eine sichtbare Unterteilung für die Fußgängerinnen und Fußgänger geben sowie für die Radfahrerinnen und Radfahrer.

Die bessere Beleuchtung wurde durch den Aufbau von neuen Leuchten mit LED-Technik erreicht. Die 14 Lampen sind nach Uhr- und Jahreszeit reguliert und werden zwischen 21 und 6 Uhr auf zirka 60 Prozent ihrer Leistung gesenkt. Ab 6 Uhr und vor 21 Uhr leuchten sie zu 100 Prozent. Mit dem barrierefreien Ausbau der Querung der Kattowitzer Straße wurden die Ausbauarbeiten beendet.

Kleinere Arbeiten stehen noch aus. So werden zwei kleine Schotterwege vom Seeweg auf das Gelände des Klinikums erstellt. Um das Befahren mit Autos zu verhindern, lässt die Stadt direkt an der Kattowitzer Straße und am Ende des Klinikgeländes zwei Absperrpfosten aufstellen. Im März folgt der Einbau der drei Bänke, die mit jeweils drei Armlehnen ausgestattet sind und so das Aufstehen für bewegungseingeschränkte Menschen erleichtert. Auch die Sitzhöhe der Bänke ist etwas höher als üblich.

Seitlich des Weges wird im Anschluss an die Tiefbauarbeiten die Grünfläche neu hergestellt. Unter den vorhandenen Bäumen erfolgt eine Wiesenansaat. In einigen Bereichen wird die Grünfläche durch die Anpflanzung von fünf Bäumen und 20 Blütensträuchern ergänzt. Die Kosten für den Umbau des Seeweges liegen bei rund 350.000 Euro.

Das Projekt als städtebauliche Gesamtmaßnahme „Seeviertel“ wird aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes refinanziert. „Mit dem Ausbau des Seeweges ist der Bereich rund um das Klinikum und das Alten-und Pflegeheim besser an das Seeviertel angeschlossen und eine Aufwertung des Quartiers gelungen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Von Roland Weiterer